Ábalos dice que «saludó» 25 minutos a Rodríguez y que ella cambió de avión «sin pisar suelo español»

Esta semana será difícil de olvidar para el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras su encuentro nocturno en un avión con la número dos del régimen chavista de Maduro en el aeropuerto de Barajas. Después de dar hasta cinco versiones distintas, Ábalos ha admitido que «saludó» Delcy Rodríguez y que este encuentro «duró 25 minutos» sólo para «recordarla que no podía entrar en España».

«No tuve una reunión con la vicepresidenta de Venezuela. Fue un encuentro que duró 20 o 25 minutos, pero esto no es una reunión», ha explicado Ábalos en una entrevista en el programa El Objetivo en La Sexta. A continuación, preguntado por si tiene pensado dimitir después de esta polémica, el ministro ha manifestado que no se ha planteado esa posibilidad porque «no lo ha hecho mal», en todo caso «le he hecho un servicio al país».

El también secretario de Organización del PSOE ha explicado que llegó al aeropuerto sobre las 10 horas de la noche del lunes en un coche particular que «no era el suyo» y que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le pidió que «ya que iba» se asegurara de que Rodirguez «no bajara del avión».

.@abalosmeco: «La vicepresidenta de Venezuela no tocó suelo español. Hizo escala, y eso no es entrar en territorio español» #ObjetivoÁbalos pic.twitter.com/KIRVWl54m9 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) January 26, 2020

«Llegando al aeropuerto me llama el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que sabía por mí de su llegada, para decirme que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha recibido una comunicación de la Embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Y me dice: «Ya que vas, procura que no baje del avión», indicó el ministro en una entrevista en el diario La Razón este sábado.

Pero, a continuación, Ábalos ha manifestado que «la vicepresidenta de Venezuela no tocó suelo español. Hizo escala, y eso no es entrar en territorio español». «La policía habilitó un espacio para que estuviera la vicepresidenta de mientras hacía escala. Yo ahí no intervine», ha señalado.

El titular de Transporte ha insistido una vez más que su intención esa noche era encontrarse con el Ministro de Turismo venezolano, Fernando Plasencia, al que une una amistad ya que suele acudir cada año a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

En este contexto cabe recordar que la vicepresidenta Rodríguez está incluida en la lista de 25 altos cargos del régimen venezolano sancionados por su complicidad con la represión y la violación de los Derechos Humanos en el país caribeño. Las explicaciones de Ábalos, además de contradictorias como demuestran las diferentes versiones, demostrarían que el Ejecutivo español no habría cumplido el régimen de sanciones impuesto por la Unión Europea hasta ahora a 25 dirigentes de la dictadura chavista.

.@abalosmeco: «Subí al avión y el ministro de Turismo venezolano me presentó a la vicepresidenta. Yo no la conocía. Le dije que no podía entrar en España» #ObjetivoÁbalos pic.twitter.com/BsmLGJm3Ub — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) January 26, 2020

Como adelantó este sábado el EL ESPAÑOL el Gobierno de Pedro Sánchez habría incumplido el artículo 20 del reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo Europeo, de 13 de noviembre de 2017 [lea aquí el documento completo], que dice explícitamente que las sanciones se aplicarán «en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo». Es decir, Rodríguez nunca debió siquiera sobrevolar España.

Incumplimiento del régimen de sanciones

En el artículo 20 del presente reglamento, sellado por los Veintocho países que conforman la Unión Europea en el año 2017 con el objetivo de enfrentar la situación de Venezuela, se puede leer que los firmantes se comprometen a aplicar las sanciones «en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo» y sobre estas personas si alguna de ellas se encuentra «a bordo de toda aeronave o buque que esté bajo la jurisdicción de un Estado miembro».

Las tensiones en el seno del Gobierno de coalición van en aumento, pero desde Moncloa se han unido para apoyar al ministro. De hecho, este sábado el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó a su ministro aseverando que «ha evitado un conflicto diplomático». «Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla».

«Tenemos una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para confrontar con el Gobierno de España», señaló durante su visita a las zonas más afectadas por el paso de la borrasca ‘Gloria’ en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia.

Por su parte, la oposición ha pedido en reiteradas ocasiones la dimisión del ministro de Transportes, tanto es así que PP y Cs han solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Ábalos, del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que expliquen la presencia de Delcy Rodríguez en España. Además, amabas fuerzas políticas han impulsado una comisión de investigación en la Cámara Baja.

«No tengo ningún motivo para comparecer ante el Parlamento. (…) Ya veremos si lo hago», ha sentenciado el titular de Transporte tras ser cuestionado por estas peticiones.

La polémica ha coincidido con la visita este sábado a Madrid del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, que no ha fue recibido personalmente por el presidente Pedro Sánchez, aunque sí se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Ábalos ha querido defender al presidente y ha recordado que fue Sánchez «quien animó a la UE al reconocimiento de Guaidó como presidente encargado».