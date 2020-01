Ábalos estalla: “¿Quiere saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana?”

Durante un acto del PSOE en Córdoba, José Luis Ábalos se ha mostrado molesto con un periodista por la insistencia de las preguntas de la prensa sobre la polémica de su encuentro en Barajas con Delcy Rodríguez, número 2 de Nicolás Maduro.

El PP, que pide la dimisión del ministro, ha compartido en Twitter un vídeo del momento en el que Ábalos estalla: «Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? Como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? […] Yo me reuní con el ministro de Turismo».

Tras horas negando el encuentro, fuentes de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el nombre con el que ha sido rebautizada la cartera de Ábalos, han confirmado que sí hubo encuentro entre el ministro y la número 2 de Maduro, pero aclaran que no fue una reunión: «Fue un saludo forzado por las circunstancias».