Abascal admite haberse vacunado y defiende que «todo español que desee vacunarse tiene que tener inmediatamente a disposición el fármaco»

Durante una entrevista en esRadio, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha admitido hoy haberse vacunado tras reiterar la posición de su partido en contra tanto del certificado como de la vacunación obligatoria.

″¿Usted se ha vacunado?”, le insistió uno de los tertulianos del espacio dirigido por Jiménez Losantos. “Pues mira, yo no te voy a contestar a esa pregunta”, respondió Abascal, criticando a aquellos que han calificado la necesidad de recibir la vacuna como “un acto de patriotismo”.

Tras la insistencia de los tertulianos, Abascal admitió que sí se ha lanzado, reponiendo a continuación. “¿Desde cuándo hay que declarar sobre asuntos de salud en público?”. El periodista de esRadio le recordó que tiene “una responsabilidad” en esta materia como político con millones de votantes.

“Aquí en esta empresa no puede entrar uno que no esté vacunado ¡porque me contagia y me quedo sin redacción!”, sostuvo Losantos, no sin puntualizar que entiende el argumento del entrevistado, pero que desde que se ha administrado el suero no han muerto sanitarios en España.

El dirigente de Vox explicó que no están en contra de la vacunación y que ellos defienden que todo español que desee vacunarse tiene que tener inmediatamente a disposición el fármaco.

Abascal señaló a continuación que “no voy a hacer proselitismo ni en un sentido ni en el contrario porque de verdad creo que el proselitismo que tengo que hacer en este momento es el de la libertad”.