Abascal, contra Jorge Javier Vázquez: «No te lo vamos a consentir, millonario progre»

Está claro que el desencuentro político entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en «Sálvame» no ha pasado desapercibido. El evento televisivo de la semana se resolvía este martes en una «cumbre de paz» —así lo denominó el propio programa— en la que colaboradora y presentador intentaban poner fin a sus diferencias y dar carpetazo a la monumental bronca que el pasado sábado terminó con Vázquez fuera de plató y Esteban profundamente afectada.

En la mesa de negociación de «Sálvame», moderada por la colaboradora más objetiva de los allí presentes, Lydia Lozano, se sentaron Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez para exponer sus argumentos sobre lo sucedido días atrás en «Sábado Deluxe». Esteban, compungida, no captó la ironía del programa y de su presentador quien, pese a los gritos del sábado tras las críticas de Esteban al Gobierno, se mostró dicharachero, relajado y dispuesto a tomarse con humor el enfrentamiento. Tanto quisieron crear un encuentro con tintes de comedia, que «Sálvame» atavió a su presentador con un traje de chaqueta con el que el periodista bien recordaba a Kim Jong-un, uno de los memes más repetidos en Twitter.

El atuendo de Jorge Javier desató todo tipo de reacciones, entre ellas las del líder de Vox, Santiago Abascal, que utilizó su perfil de Twitter para criticar la actitud de Jorge Javier Vázquez y llamarle Kim Jong Vazquez y «millonario progre»:

«Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde Telecinco y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre».

Jorge Javier Vázquez no pidió perdón



El reencuentro entre Jorge Javier y Belén Esteban no se saldó, como muchos esperaban, con una disculpa pública del periodista por haber abandonado el plató de «Sábado Deluxe». El presentador, que afirmó haber desconectado el fin de semana de todo el revuelo generado en redes sociales tras la bronca, quiso quitar hierro al asunto aunque defendió su postura y criticó las lágrimas de Esteban: «Esa capitalización del dolor no me la trago», le dijo a la compungida colaboradora.

«Con Belén he perdido la inocencia este fin de semana. Yo en este viaje no la puedo acompañar. He estado muchos años a su lado porque es mi amiga, porque he querido, pero en este viaje ideológico no la puedo acompañar. Durante la media hora de su discurso permanecí callado. Si fuera censura se lo habría prohibido. Pero no voy a acompañarla en un discurso que está plagado de mentiras, falsedades y de manipulaciones», dijo Vázquez sobre las críticas al Gobierno de Belén Esteban.

Además, Jorge Javier Vázquez no desaprovechó la oportunidad para lanzar otro lardo a la colaboradora: «Belén tiene muchos seguidores y esos discursos tan vacíos son muy peligrosos porque enardecen a la población (…) Sí, a lo mejor la dejamos hablar mucho. No podemos usar esos discursos tan populistas, solo basados en lo terrible», subrayó.