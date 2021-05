Abascal denuncia que el plan de Sánchez es sustituir a la población española por millones de inmigrantes antes de 30 años

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha denunciado la rendición de la frontera Sur de España. “¿Por qué quieren impedirnos hablar? Si somos tan caricaturizables, ¿a qué tienen miedo? A que la buena gente del PSOE escuche este mensaje y esté de acuerdo con nosotros”, ha señalado Abascal, para afirmar que muchos socialistas sienten la misma preocupación por la seguridad de sus hijos y de sus hijas.

Tras recordar que “las fronteras son las paredes de nuestro hogar”, el presidente de VOX ha explicado “ante la grotesca caricatura que se pretende hacer de VOX”, que a su partido no le mueve “ningún odio a los de fuera, sino el amor por los de dentro. El amor a España, que es nuestra patria”.

Son, ha explicado Abascal, más de dos décadas de efecto llamada de la izquierda boba y la derecha atontada que acepta sus mantras. “Hoy es Ceuta, Melilla, Canarias… la frontera Sur rendida por distintos gobiernos, convertida en un completo colador”, ha lamentado Abascal, que ha denunciado la invasión programada por parte de Marruecos y el envío, además, de niños utilizados como arietes humanos; “niños a los que ahora buscan sus padres”. “España no puede colaborar con el secuestro de niños; tiene el deber de devolverlos con sus padres a sus casas”.

Así, Abascal ha llegado al análisis de por qué las élites globalistas ven con tan buenos ojos la inmigración ilegal y ha señalado el Plan 2050 recién anunciado por Pedro Sánchez. “Una agenda de sustitución poblacional. No está nada mal, porque hasta ahora no lo habían reconocido… Quieren que entren anualmente en España entre 190.000 y 250.000 inmigrantes hasta 2050. Hasta 8 millones de personas”, ha descrito.

Y todo, ha explicado, con la excusa de que tienen que venir para pagar nuestras pensiones… en una España en la que los jóvenes no tienen trabajo, se tienen que ir, no pueden tener una casa, ni formar una familia… ¿Por qué, se ha preguntado Abascal, no ayudan a nuestros jóvenes a tener un futuro?

Tras denunciar que las políticas actuales obliguen a hablar con crudeza de un asunto “terrible”, el presidente de VOX ha manifestado hacerse cargo de que quienes vienen a España buscan un futuro mejor. “Hay que actuar con compasión, pero también con firmeza”. “¿Quién comete la insensatez de dar el pedazo de pan que no tiene para su hijo al hijo del vecino?”, se ha preguntado, reclamando para las políticas nacionales el mismo sentido común que impera en las familias.

Por eso, y tras dejar claro que VOX no rechaza la inmigración -menos aún a los inmigrantes-, sino que reclama una inmigración legal y sometida a las necesidades económicas y culturales del país, ha recordado que no hay postura más humanitaria que la de luchar contra las mafias de personas y no hay más responsabilidad que la de proteger, en España, los derechos de las mujeres y las personas homosexuales de culturas que no las respetan.

Esta, ha explicado finalmente Abascal, es la propuesta que VOX ofrece en su programa electoral y la que pondrá en marcha cuando los españoles le otorguen su confianza. Además, Abascal ha anunciado un viaje por Europa para forjar alianzas en esta defensa de las fronteras.