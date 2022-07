Abascal: «Hay que echar a Sánchez y todo ese frente popular para acometer una profunda reconstrucción de España»

El recién terminado debate del estado de la nación ha dejado una sensación de unidad dentro de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez que hacía tiempo que no se veía con intervenciones de Cuca Gamarra, del propio Abascal, de Ana Oramas de Coalición Canaria, o de Carlos García Adanero y Sergio Sayas de Navarra Suma. Basta con recordar a un Pablo Casado en claro enfrentamiento contra Santiago Abascal al que llegó a lanzarle incluso acusaciones personales.

Preguntado en Es la Mañana de Federico por dicha unidad Abascal ha asegurado que «no quiero engañar a los españoles, el hecho de que durante el debate no haya reproches entre PP y Vox sólo indica que hay una responsabilidad prioritaria que es echar a Pedro Sánchez y todo ese frente popular, pero no sólo para relevarle sino para que haya una alternativa para una reconstrucción de España, en reconstrucción nacional, de defensa de las fronteras, contra las energías verdes a costa de las personas desfavorecidas».

El presidente de Vox también ha hablado de la relación de su partido con el PP y ha comentado cómo «el Partido Popular reprocha a Vox que no tiene experiencia de gestión». En en este sentido ha indicado que él puede reprocharles a los populares que «cuando gobiernan con mayoría no derogan las leyes» de la izquierda.

Ha indicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuente con Vox porque ellos están «dispuestos a derogarlas al día siguiente de las elecciones». «¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PP?«, se ha preguntado Santiago Abascal. «Creo que nuestros votantes lo saben y los del PP también. Los españoles tendrán que decidir si quieren un cambio pequeño o uno profundo y alterar la deriva política de los últimos 15 años», ha añadido.

«A nosotros lo que nos gustaría es derogar todas las leyes del zapaterismo y del sanchismo«, ha apuntado Santiago Abascal y ha puesto de ejemplo «la Ley de Memoria Histórica» de Zapatero que «era también una ley injusta». En este sentido, ha comentado que en Castilla y León aún no se ha cumplido el pacto de investidura con el PP y que Vox ha actuado «con responsabilidad y prudencia y hemos tragado con una Ley de Concordia que alguien ha parado desde Madrid».

Abascal, además, ha valorado las encuestas que dan al PP y Vox mayoría incluso por encima de los 200 escaños y las últimas elecciones en Andalucía en las que no obtuvieron la representación esperada: «Yo estoy muy tranquilo con los resultados, no me olvido que después de la victoria de Ayuso Casado llegó a los 125 escaños».