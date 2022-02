Abascal: 'Para VOX lo importante es que exista una mayoría para echar a Pedro Sánchez'

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha señalado que para su formación «lo importante» es que exista una mayoría para echar a Pedro Sánchez, presidente de un Gobierno que es «uno de los peores de todos los tiempos, una amenaza para España, para su unidad, su integridad y sus instituciones, y también para el bienestar de los españoles».

[embedded content]

Así ha señalado que millones de españoles que anhelan una alterativa al Gobierno de socialistas, comunistas y separatistas que ha incorporado al terrorismo a la dirección del Estado (…), viven en estos días «con un sentimiento de zozobra y desesperanza porque perciben que la clara mayoría social que hoy se opone a este Gobierno ya no es acompañada por una mayoría política que se debilita de alguna forma».

Abascal ha retratado al Ejecutivo recordando la grave situación económica que sufren millones de españoles y denunciando su actividad legislativa «prolífica a leyes que enfrentan y arruinan a los españoles».

Respecto a los últimos acontecimientos en el PP que han sacudido la actividad política en España, ha dicho que observan con preocupación «la debilidad conjunta de la alternativa». «En estos momentos, es posible que a pesar del ascenso de VOX los números no sean suficientes para poder expulsar a Sánchez, por eso no nos regocijamos en las crisis ajenas», ha dicho, antes de señalar que VOX no apelará al «voto útil». «Pensamos que el único voto útil esa aquel que coincide con las convicciones del elector (…), sabemos que hay personas que comparten el programa del PP y de Ciudadanos y que no pueden compartir el programa de VOX, el mayor drama que tendría la alternativa es que esas personas acaben en la abstención».

Y ha dicho que, pese a que desconfían de las casas demoscópicas (…), «es cierto que durante las ultimas horas varias de ellas han situado a VOX ya como el segundo partido en España y pisándole los talones al PSOE de Pedro Sánchez», ha añadido. «Queremos decir con claridad que a nosotros el único sorpasso que nos interesa es el sorpasso es al PSOE que se ha aliado con todos los enemigos de España y del orden constitucional, nuestro único objetivo es que en España exista una alternativa política mayoritaria que pueda expulsar a sanchismo, al comunismo, al separatismo y al terrorismo de las instituciones en España».

En este sentido, ha subrayado que VOX «mira al horizonte con preocupación, pero con optimismo y esperanza porque muy pronto puede ser el primer partido de los españoles, el partido que se ponga al frente de la alternativa y del triunfo frente al sanchismo».