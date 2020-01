Abascal tilda a Sánchez de “indigno” “fraude” y “villano de cómic” con tal de vivir en La Moncloa

El líder de Vox, Santiago Abascal comenzó su intervención refiriéndose a Quim Torra de quien dijo desde la tribuna del Congreso en varias ocasiones que “debe ser detenido” después de haber sido inahabilitado por la Junta Electoral y condenado por desobediencia “a raíz de una querella que Vox inició en los tribunales”. Frente a la intención de Torra de desobedecer, el líder de Vox subrayó que “en España no hay ley por las necesidades de la investidura de Sánchez”.

Publicidad

Abascal centró su discurso en los que llamó “patronos” de Sánchez, sus socios y recordó que Vox votará en contra de la investidura de Sánchez y sus socios. “Nuestra negativa no sorprenderá a ninguno” de la Cámara porque es lo que, destacó, prometieron en las elecciones y, si hiciera lo contrario, dirían que “soy una persona sin escrúpulos y sin honor”, unas palabras que devolvió como un boomerang al candidato socialista. Por ello, recordó a Sánchez sus promesas electorales. “Hoy nos ha dicho que la mentira no es un fenómeno nuevo, ya lo sabemos” y recordó que Sánchez aseguró que no pactaría con Podemos porque eso conducía a las las cartillas de racionamiento -la Venezuela de Chavez-, y que eso le quitaba el sueño, que prohibiría los referendos en el Código Penal y que no iba a permitir que la gobernabilidad de España dependiera de partidos independentistas como ERC. Todo eso, dijo “consta en acta, como consta en acta su traición”.

Abascal tildó de “un fraude» a Sánchez, “capaz de cualquier cosa con tal de vivir en La Monlcoa”. Le llamó “villano de comic” y le acusó de no tener pudor en envolverse en la bandera de Venezuela o la Bolivariana. «Un político indigno que pacta con quien dijo que no iba a pactar al día siguiente”.

“En Sánchez es todo un fraude, una estafa a los honrados votantes socialistas” por el discurso que “ha interpretado hoy”. Según destacó “ha su testaferro ya nada le quita el sueño con tal de dormir en La Moncloa”. Es verdad que a Vox, dijo, “no nos gusta un pelo”, porque “ya se gusta bastante usted solito”.

Se refirió a la “planta exótica” con la que Sánchez se refirió a Vox por florecer en Andalucía y Abascal dijo que si lo consiguieron en Andalucía “lo volverán a hacer”. “Hemos oído a un charlatán, a un actor con corbata morada que lo mismo podría haber venido con el lazo amarillo” y recordó que “la palabra dada se cumple”, algo que Sánchez no podría ni enseñar a sus hijos.

Publicidad

Carta a los Reyes Magos

Abascal se dirigió a los capos de Sánches y le recordó que también a ellos les va a traicionar . Enumeró la “carta a los Reyes Magos” que han hecho los socios del candidato socialista. A Iglesias, que ha pedido unos cuantos sillones para alimentar al “Leviatán comunista” dijo que lo primero que harán será subir los impuestos a los españoles.

El líder de Vox se refirió a Aitor Esteban (PNV) de quien dijo que le gusta disfrazarse de gudari y le criticó por “sacar tajada a cada debilidad de España» y por hablar en nombre de los Navarros pidiendo echar a la Guardia Civil de allí, “a los que han cuidado a tantos hombres y mujeres en País Vasco y Navarra”.

Publicidad

Abascal se quejó de que Sánchez haga la técnica del “calamar, que suelta la tinta y se marcha por el mar” sin responder por qué ha engañado a los españoles pactando al día siguiente de las elecciones con Podemos y el resto de socios.

Sobre Bildu dijo que le quedó poco por pedir en esa carta al “empleado Sánchez” que cumplirá con las excarcelaciones y consideró que podrían darle un ministerio porque “son los que más han trabajado por la conformación de este gobierno” durante años, dijo.

De ERC dijo que ha sido el capo “más exigente” donde han impuesto la liquidación de la soberanía nacional y ha solicitado que se llame “conflicto político” al golpe. “España será lo que los separatistas de todos los rincones pacten y voten “. Abascal se refirió también al diputado de Teruel Existe del que advirtió que su voto servirá para convertir a los turolenses en “ciudadanos de tercera”. “Ninguna migaja, pero tampoco ningún mendrugo o festín justifica una traición a España porque España también existe”. Abascal le dijo que probablemente la mayoría de sus votantes creyeron que obtendrían privilegios que otros obtuvieron chantajeando a los gobiernos “pero verán que se convierte en una triste alfombra de los privilegiados». «Está a tiempo y si no que sus paisanos le pidan cuentas, que lo harán”, le espetó. El líder de Vox también se dirigió a la bancada socialista de la que se mostró convencido de que, “aunque no lo reconozcan por la disciplina de partido, lo están pensando”.

Abascal criticó la presión a las instuciones que están ejerciendo los del futuro gobierno y sus socios, criticó lo ocurrido en la embajada de México en Bolivia de lo que “terminaremos enterándonos qué ocurrió” o por las negociaciones del escrito de la Abogacía del Estado al dictado de ERC. “Vox perseguirá todo aquello que es de todos”

El líder de Vox aseguró que «no podemos considerar legítimo a un partido investido con diputados que no lo son”, dijo y recordó que se trata de una “senda antidemocrática” para que otros gobiernos nos “pisoteen” como en Europa donde cuestionan los tribunales europeos y donde fugitivos “estén viviendo a cuerpo de eurodiputado”. No habrá una sola voz que defienda nuestra soberanía en Europa, dijo y recordó que por ello, «Marruecos se gasta el dinero que Sánchez les regala para controlar las fronteras en comprar tanques y helicópteros de combate mientras reclaman las aguas de Canarias! Abascal aseguró que “frente a este proyecto fraudulento y traidor hay una España atónita y preocupada” que ve cómo las instituciones se han convertido “en cuevas de traidores y mentirosos”.

Vox y sus 52 diputados se presentaron como dique de contención de ese proyecto fraudulento y serán “una oposición leal a los españoles frente a un proyecto anticonstitucional que algunos quieren poner en marcha y frenaremos el plan liberticida en los tribunales en las calles y en el Congreso”. “Lo haremos el 12 de enero a las 12.00 en los ayuntamientos de toda España”.

Publicidad

“Les ha costado una moción, dos elecciones y trillones de mentiras instalarse en La Moncloa, pero el recibo de la vergüenza histórica lo van a pagar. La soberanía nacional reside en esta cámara, pero en ningún otro parlamento y quienes quieran arrebatarnos ese derecho, quien traicione la soberanía del pueblo español”.

Violencia de género

Abascal se refirió a la ley de Violencia de Género, una ley que dijo “es abiertamente inconstitucional” y que solo se aprobó en el Tribunal Constitucional por la presión de Zapatero. “Locura sin pies ni cabeza”, se refirió a lo que llaman género, una condición que dijo que “si pretenden una fiscalidad especial, dígame cuántos españoles se van a sentir mujer para obtener esa fiscalidad”, indicó con ironía.

En el turno de réplica criticó que Sánchez trate de arrojarles la “basura” de que nosotros queremos que personas se ahoguen en el mar o que las mujeres sean violadas y maltratadas “sin reconocer que la ley de violencia de género ha fracasado y que las mafias están muy pendientes de las falsas”. “Son responsables de la violencia sexual contra muchas mujeres», le espetó “porque no es de sentido común que a los violadores reincidentes acepten que entren por una puerta y salgan por la otra. Tienen una responsabilidad» y recordó que Vox pide la prisión permanente para los que atacan a los mujeres. «Admita que las defendemos a las mujeres igual, y

Siguió con las carta que han escrito a los magos de Oriente “los patronos nacionalistas de Sánchez” “bien sea recogiendo las nueces del golpismo o del terrorismo”. “Aquí no ha cambiado nada, ellos con tal de debilitar a España se hace lo que haga falta, lo que sea: racistas, supremacistas…”

Memoria histórica

Abascal aseguró que en sus propuestas sobre “memoria histórica” el PSOE y Unidas Podemos quieren imponer “una historia maniquea y oficial que criminalice a media España”. Se felicita de que vaya a haber una fecha para recordar los crímenes del pasado porque así podrán pedir perdón por los “crímenes del PSOE en 1934 cuando dieron un golpe de Estado contra la República y en Aravaca en 1936 cuando se comenzaron las matanzas que luego continuaron en Paracuellos”. Para los de Vox el pacto con Unidas Podemos significará “más dinero para comisarios políticos”. Abascal recordó al jubilado que fue arrastrado de malas formas por la Policía ayer frente a la sede del PSOE mientras se permite “una España en la que se puede quemar contenedores y en la que Torra se niega a dejar su cargo”.

De nuevo en el rifirrafe salió la Memoria Histórica y Abascal le recordó a Sánchez las palabras de Largo Caballero y se preguntó si presumen del fraude de las elecciones que ganó el frente popular, o del envío de las reservas de oro al banco de Moscú o de cuando la URRS pidió moderación al gobierno republicano, o de la creación de los GAL, de los ERE, de la corrupción de la época de Felipe González. “No podrán presumir de lo que hoy están perpetrando en el Congreso que les dejará un retrato histórico más feo del que ahora tienen”.