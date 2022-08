Adanero: «Todos los días hay un motivo para demostrar que no se puede pactar con el sanchismo»

Adanero: «Todos los días hay un motivo para demostrar que no se...

El diputado del Grupo Mixto por Navarra –tras ser expulsado de UPN–, Carlos García Adanero, ha denunciado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que se están cumpliendo los «objetivos fundamentales» de Bildu: el primero, convirtiéndose en «socio prioritario del sanchismo»; el segundo, acercando al País Vasco a los presos etarras. En su opinión, quien ha conseguido «la transferencia de las prisiones a la comunidad autónoma vasca ha sido Bildu, no el PNV. El PNV llevaba muchos años gobernando y no lo había conseguido. Qué casualidad que esto se consigue cuando Bildu es interlocutor prioritario del Gobierno de España».

El fundador, junto a Sergio Sayas, de Plataforma Navarra ha dicho que aún no han tomado la decisión de si presentarse o no a las próximas elecciones: «Estos días de verano, que hay muchas fiestas patronales, estamos acudiendo a muchas localidades de Navarra. Estamos con gente que nos está dando su apoyo. Cuando empiece el curso político, habrá que tomar decisiones, porque las elecciones son en mayo«.

Sobre su anterior partido, García Adanero ha dicho que «si tu objetivo es ser la muleta del sanchismo o de Chivite, y no aspirar a ser una alternativa para quitar a esos gobiernos, confundes a los ciudadanos». «Nos expulsaron por decir que con el sanchismo no se podía pactar. Todos los días hay un motivo para demostrar que con el sanchismo no se puede pactar nada«, ha añadido.

El diputado por Navarra ha lamentado que, «durante todos los veranos, existen homenajes a etarras» y actos «en contra de la Guardia Civil» porque «uno de los objetivos fundamentales de los abertzales, de Batasuna y de la banda terrorista ETA es echar a la Guardia Civil y al Ejército de la comunidad vasca y de Navarra«. García Adanero ha pedido «apoyar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Ejército» y ha lamentado que los proetarras, ahora, «cuentan colaboración del Gobierno de España».

Preguntado por las declaraciones de Feijóo a El País en las que decía que «ETA no existe; sus consecuencias sí», el fundador de Plataforma Navarra ha dicho que no duda de que «el compromiso del PP es firme en defensa de las libertades y en contra del mundo de Batasuna«: «El PP, por desgracia, como nos ha pasado a nosotros, ha sufrido el terrorismo de ETA».