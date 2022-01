Agua de borrajas

Alejandra G.P.- Comienzo este año más positiva que nunca, aunque los hechos y las circunstancias no sean las más adecuadas. Y de igual manera ha comenzado la alcaldesa de La Coruña, que ha puesto de manifiesto nuevamente su ignorancia a la hora de interpretar algo tan avanzado como es la pandemia.

Ante la llegada de los Reyes Magos, Inés Rey ha rechazado la última remesa de restricciones aprobadas por la Xunta de Galicia, avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y las califica como “ incoherentes, contradictorias e improvisadas” . No tengo claro si se puede tener menos sesera. Recordadle desde aquí que se han tomado medidas respaldadas por Fiscalía y que ella como jurista debería de acatar sin rechistar. Pero a estas alturas del cuento ya no atiende a razones.

Ella, en cambio, como persona ávida y vívida, no quiere dejar pasar la oportunidad para compensar su mal hacer y decide que este año la Cabalgata de Reyes salga del barrio de los Mallos. Un barrio que conocerán ya que en las últimas semanas ha salido en diferentes medios informativos de televisión por su retroceso a los años 80 donde han vuelto la droga, los robos, los ocupas, los incendios en moradas deshabitadas, peleas y que no pasa algo más por los ciudadanos que residen allí, que han hecho lo imposible, incluso con vigilancias nocturnas, para que volviera todo a la normalidad, y repito, ellos solos, sin ayuda de nadie y tratando de pedir vigilancia policial continuada, algo que Inés no hacía porque no lo veía necesario, hasta que se hizo el milagro y lo vio en la televisión.

Estoy segura que los Reyes serán precavidos y no llevarán ostentación alguna en cuanto a joyas para no sucumbir en las tentaciones de los malhechores.

El recorrido total será de 3 kms con la aglomeración de gente que ello supone, además de los atascos en los que tienes sumida a la ciudad todos los días. Pero hasta el clima te da la espalda señora alcaldesa, predicción de lluvias abundantes, con lo cual, quedará todo en agua de borrajas, como todo lo que haces en la ciudad.

Lo tuyo es descalificar sin cansarte, en quién te ha sacado las castañas del fuego durante tu triste mandato, durante la pandemia. La Xunta es la que ha puesto la pasta para compensar a hosteleros, a empresas, se ha ocupado de la estrategia en cuanto a vacunación, perfectamente ejecutada, diferentes bonos encaminados a favorecer tanto al comerciante, como al consumidor, con descuentos en diferentes categorías comerciales, en definitiva un éxito rotundo.

La batería de ocurrencias como has calificado tú a las medidas que tanto Xunta de Galicia como Fiscalía han llevado a cabo conjuntamente, son las que has tenido tú durante los dos años y medio que llevas de desgobierno. Batería de obras sin sentido, que como el dinero no es tuyo manejas a tu antojo, son obras para que se vean, que sean costosas y además fácil de modificar.

Por cierto, el partido de la oposición le ha pasado una “batería” de propuestas para los presupuestos de 2022, ¿ ejecutará alguna? . Son mejoras para diferentes barrios de la ciudad y que son por necesidad no por capricho. ¿sabrás diferenciarlo? . Me da la sensación que harás como tu jefe y si son ideas de la oposición ni caso aunque sean beneficiosas.

Por todo ello terminaré mi primer artículo de año con una frase célebre muy motivadora a la par que maravillosa de Walt Disney que dice “ Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana”

Feliz Año 2022.

