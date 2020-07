Aguado aclara que la cartilla covid-19 “no busca generar privilegios, ni beneficios en nadie”

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, apuntaba este miércoles que la cartilla covid-19 no es un «pasaporte de inmunidad», sino un registro: «No es ningún pasaporte de inmunidad y no busca generar privilegios, ni beneficios en nadie«.

Agudo añadía que lo único que se busca es tener «información ordenada, adecuada y actualizada de las personas, que se han ido realizando test, PCR o pruebas rápidas, con su fecha y el resultado, para que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid y para el uso del ciudadano, si lo considera oportuno».

Insistía en que «puede ser útil» que estos datos se puedan volcar en la tarjeta sanitaria virtual que se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para que los servicios sanitarios puedan tener información de los pacientes madrileños en cuanto a su infectación o no por la covid-19.

Se trata de «un proyecto experimental» con el que «pretendemos tener una mejor información de las personas que están pasando la enfermedad, la han pasado, si tienen o no tienen anticuerpos y de qué tipo», ha insistido. «Todo lo demás son especulaciones. No se ha valorado por parte del Consejo dar ningún otro paso. El Consejo de Gobierno ha decidido poner en marcha este proyecto experimental para tener más información, más fidedigna, más ordenada y más actualizada de la realidad epidemiológica del virus en la Comunidad de Madrid», ha resaltado.

La cartilla covid «tiene todo el sentido si no se malinterpreta y si no se sacan conclusiones que no son«, según el vicepresidente, quien ha hecho hincapié en que no está pensada para «generar privilegios, ni ciudadanos de primera y de segunda».

El objetivo es crear «una base de datos actualizada» para el conjunto del Servicio Madrileño de Salud acerca de las distintas pruebas del coronavirus que se han ido haciendo los ciudadanos de forma voluntaria, pública o privada. Esta cartilla propiciaría que el ciudadano disponga «no solamente de una hoja de un laboratorio equis», sino de un documento con el respaldo de la Consejería de Sanidad para acreditar que se ha hecho unas pruebas con unos resultados.

Aguado ha remarcado que el Ejecutivo madrileño no pondrá en marcha sistemas que «discriminen a la población» o que ofrezcan «privilegios en detrimento de otros». Ha argumentado que los test que se realizan a día de hoy son muy fiables, pero no al cien por cien: el hecho de tener anticuerpos no significa que se puedan perder y, aunque se tengan anticuerpos, se puede ser portador del virus y contagiar.

«Hay muchas incertidumbres como para garantizar desde una Administración pública que el hecho de haber superado el virus y tener anticuerpos te permita tener una realidad sanitaria o epidemiológica distinta al cien por cien de otros ciudadanos», ha agregado.

Paralelamente, Ignacio Aguado ha asegurado que el registro de clientes promovido por la Comunidad de Madrid para hacer frente a la transmisión del coronavirus será voluntario y solo para el ocio nocturno y los salones de banquetes. «Es una propuesta que nos hace el propio sector del ocio nocturno», que se ofreció, ha señalado, a recopilar en sus locales nombres, apellidos y teléfonos para identificar a sus usuarios, con el objetivo de agilizar la labor de rastreo, en el caso de que haya un rebrote.