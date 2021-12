Ahora los marxistas dicen que combatir la ‘represión LGBT’ es parte de la «lucha socialista»

Álvaro Colombres.- Un grupo de estudiantes marxistas de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos, lanzó una campaña contra la autora de un libro que critica el avance del movimiento transgénero, diciendo que parte de la ‘lucha socialista’ es combatir la represión al movimiento LGBT, a pesar de que los regímenes comunistas son conocidos por perseguir y matar a los homosexuales.

Abigail Shrier, autora del libro ‘Daños irreversibles: La locura transgénero que seduce a nuestras hijas’ dio una charla para los estudiantes de la universidad de elite de Princeton, Nueva Jersey, a fin de debatir el contenido de su obra que ronda alrededor de cómo el movimiento transgénero está siendo empujado con agresividad en las escuelas, campus universitarios y por las grandes corporaciones mediante sus campañas publicitarias.

El grupo de estudiantes marxistas Acción Revolucionaria Estudiantil protestó contra la charla, que por cuestiones de seguridad tuvo que realizarse en una ubicación desconocida solo comunicada a los asistentes, acusando a la autora de ‘transfóbica’.

Según Free Beacon, el grupo repartió volantes que decían “La opresión LGBT tiene un papel central en el mantenimiento de los medios de producción del capitalismo”, y “¡La liberación de la clase obrera ES la liberación de la opresión de género!”.

Los estudiantes marxistas, que no son reconocidos oficialmente por la universidad, aseguran que combatir la ‘opresión LGBT’ es parte de la ‘lucha por un futuro socialista’.

Más allá de que resulta difícil encontrar la relación entre defender a la comunidad LGBT de las críticas y la lucha socialista, es justamente en los países con regímenes comunistas donde los homosexuales son más severamente perseguidos.

Es ampliamente conocido que los regímenes comunistas totalitarios como el de China, arrestan, reprimen y persiguen a los homosexuales por su sexualidad.

El infamemente conocido personaje Che Guevara, un socialista argentino que se unió al dictador cubano Fidel Castro para tomar el poder político en Cuba, se dedicaba a ejecutar a los homosexuales que supuestamente salían a las calles a prostituirse en Cuba, según cuentan disidentes cubanos testigos de estos hechos ciertamente censurados a la hora de vanagloriar al Che Guevara.

Acción Revolucionaria Estudiantil (RSA por sus siglas en inglés) es una rama de la Voz de los Trabajadores, una organización abiertamente marxista que cree que “el capitalismo sólo puede ser superado mediante una revolución socialista”. Su sitio web dice que la misión del grupo es “allanar el camino hacia el comunismo” y una “sociedad sin clases libre de explotación y opresión.”

No obstante, justamente en países comunistas como China, Corea del Norte, Cuba, etc., son los lugares donde mayor represión y explotación hay debido a que la propiedad privada no existe y es el estado que controla todo, la gente está totalmente sometida a la voluntad de los gobernantes, que, por cierto, no son elegidos por la voluntad popular.

De hecho, grupos LGBT y simpatizantes organizaron un contra evento y algunos estudiantes hostigaron y asaltaron a quienes confirmaron su asistencia a la charla de la Sr. Shrier en un intento de censurar y cancelar el evento, lejos de los principios de ‘libre de opresión’ que promueven el grupo marxista.

El evento fue organizado por estudiantes conservadores, Colación Abierta del Campus, que renegaron de los intentos de RSA de cancelar la charla en vez pidiendo debate de los tópicos que se consideran controvertidos.

“Estamos encantados de que el evento en sí se haya desarrollado sin interrupciones, pero la reacción visceral de ciertos miembros de la comunidad de Princeton es indicativa de una cultura enferma que rodea el discurso abierto y el diálogo robusto”, dijo Myles McKnight, presidente de la Colación Abierta. “Creemos que los estudiantes deberían estar entusiasmados por participar en puntos de vista diferentes sobre cuestiones controvertidas en las que personas razonables no están de acuerdo”.

Por su lado la autora del libro, lejos de haber sido intimidada, publicó la charla en su blog, y en su mensaje demostró entender qué es lo que está haciendo:

“No hace falta ser un troll para encontrarse en el centro de la polémica. Solo necesitas dos cosas: ser eficaz y no estar dispuesto a retroceder”.

