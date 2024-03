Aizpurua, al PSOE: que se prepare para apoyar un gobierno de Bildu «más pronto que tarde»

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, considera que el PSE-EE «debería» estar preparado para facilitar un gobierno liderado por la coalición abertzale, una posibilidad que considera que se hará realidad «más pronto que tarde».

«Quizá hay cosas que todavía no terminan de aceptarse dentro de lo que debería ser una política democrática y de respeto democrático, quizá hay más miedos todavía, pero yo creo que quizá ahora mismo no, pero no va a tardar mucho en que se acepten esos gobiernos y esa posibilidad«, ha asegurado Aizpurua, en una entrevista al programa Parlamento de Radio Nacional, recogida por Europa Press.

La dirigente de la coalición abertzale ha puesto como ejemplo la moción de censura aprobada por los socialistas para dar a Bildu la Alcaldía de Pamplona, aunque allí no entraron en el gobierno, y ha recordado que ambas fuerzas sí «cogobiernan» en otras localidades «y no ocurre nada».

Si no ahora, más adelante

Aizpurua admite que la «presión mediática» sería mayor si esa posibilidad se diera en la Lehendkaritza pero ve factible que lo socialistas se atrevan a dar ese paso «más adelante». «Se dará, se dará en cualquier caso y yo creo que más pronto que tarde», enfatiza.

La portavoz se ha mostrado convencida de que Bildu será la vencedora de las elecciones del 21 de abril, aunque asume que el PSE-EE y PNV están decididos a intentar renovar su coalición de gobierno. «Tienen un pacto por el cual si pueden, gobernarán, pero está por ver qué ocurre», apunta.

Preguntada si Bildu podría apoyar al PNV si se sitúa como primera fuerza, Aizpurua reconoce que la tesis de que gobierne la lista más votada puede ser «una opción», pero que para su formación sólo regiría si la fuerza más votada es «progresista».

«Pero yo estoy convencida de que vamos a tener muy buenos resultados no sólo porque lo digan las encuestas sino porque la gente necesita un cambio» tras «décadas» con una misma «forma de gobernar».

Prioridad clara: que no gobierne la derecha

Pase lo que pase y si finalmente hay una reedición del bipartito PNV-PSE, Aizpurua garantiza que Bildu seguirá actuando con «responsabilidad» en el Congreso facilitando la gobernabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez porque su «prioridad absoluta» es que «la derecha no gobierne».

«En la vida y en política ha que tener pocos principios, pero muy bien asentados y mantenerse férreamente acogida a ellos», ha dicho, avanzando que Bildu mantendría ese compromiso incluso en el caso de que los socialistas y peneuvistas recurrieran a los votos del PP para poder gobernar Euskadi.

En este punto ha recordado que los tres partidos ya se aliaron para arrebatar a Bildu la Presidencia de la Diputación de Guipúzcoa, donde la coalición abertzale fue la más votada. «Estas cuestiones no nos han afectado, sabemos discernir muy bien qué es lo importante y cuáles son las decisiones que hay que tomar», ha afirmado.

«No es muy inteligente» que el PNV recurra a ETA

Por último, preguntada si le ha sorprendido que el PNV esté hablando de ETA durante esta precampaña –recordando al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, su pasado en la banda terrorista o acusando a la coalición de no limpiar pintadas de apoyo a la organización en localidades en las que gobierna-, Aizpurua ha señalado que ya no le «sorprende nada».

Eso sí, desde su punto de vista «no es muy inteligente» ni tiene «mucho sentido» que el PNV recurra al «comodín de ETA» del que, según ha dicho, se hace uso fuera de Euskadi cuando no se quiere hablar de según qué cosas.

«Que lo utilice el PNV también lo que denota es que tienen muy pocos argumentos y que tienen mucho miedo», ha deslizado. «Esa fase ya está pasada, aquí no se utiliza ya porque no tiene réditos. Si lo hacen ellos verán», ha abundado.