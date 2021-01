Al inútil de Pablo Sáez de Tejada

Nada me complace más que emprenderla a mamporros con un tonto. Pongamos que hablo de Pablo Sáez de Tejada. Por fin un pequeño acto de valentía del más insulso de los ex-CEP de Vox en Málaga. Hoy se ha despachado a gusto conmigo en un opúsculo. Me llama «pseudoperiodista», «mercenario inmoral» y otras lindezas por el estilo. Incluso compara la lectura de Alerta Digital con la complicidad ante un crimen, ofendiendo gravemente a compañeros que han elogiado públicamente a este medio, a los que llama «pelotas». Lo dijo la sartén al cazo.

Le admito al mequetrefe las alusiones críticas u ofensivas a mi trabajo (quiérase o no soy una persona pública), haciendo antes la aclaración de que me trae al pairo lo que este gusano piense, pero aténgase siempre a la verdad. Y el gusano falta gravemente a ella cuando me vincula con una operación consentida desde Madrid para hacerme con el control del partido verde en la provincia. Lo que hicieren otras personas antiguamente relacionadas conmigo no me compete. Nunca dejaría el periodismo para embarcarme en una aventura a lomos de un partido que cuenta en sus filas con gente tan torpe y tan inútil como tu. Eso sí, mequetrefe, si nos hacemos lenguas de rumores, yo podría echar a andar mi imaginación y sostener alegremente que a ti te encantaría que te hicieran un DRE en Granada.

Has salido al patio a jugar con los mayores y como tal voy a tratarte.

Para empezar, no te apellidas Sáez de Tejada. Tu apellido es Ariza. Nada más ridículo que cambiar el orden de los apellidos y hacer de menos a la familia paterna solo por sublimar la apariencia e impresionar a los tontos. Solo ese gesto ya te define como el pijito tontín que eres. El hábito no hace al monje. Ni ciertos apellidos otorgan al que los lleva más luces que el coche de los Picapiedra.

Entiendo que has salido al patio a jugar conmigo en un acto de rabia para defender a tu amigo Fernando, el presunto estafador, al que recomendaste que lo hicieran coordinador de zona. Tu laxitud moral te lleva a insultarme a mi y no a comprobar la veracidad de lo que cuenta el denunciante. Y has metido la pata, tontín, porque nunca nos hubiésemos fijado en tu insignificante persona. No eres ni serás nunca nadie. Tuviste el privilegio de ir en una lista como número uno al Senado por Málaga, con el mismo resultado que tu amo. No te votó ni tu familia. Mucho menos en Fuengirola, donde se habla de ciertas pulsiones que disparan el carácter y confieren un regusto amargo y apestoso a los despertares. Lo natural cuando la gente te conoce bien. Si no fueras un tontín tan vanidoso te tendrías que haber preguntado por qué obtuviste tan pésimos resultados al frente del mismo partido que logró dos diputados en la provincia. Claro que por otro lado agradecemos tu fracaso, pues nos evitó la vergüenza de tu torpe verborrea en la Cámara Alta. Hablas incluso peor de cómo escribes, que ya es decir.

En todo el tiempo que ejerciste tu vocación lacayuna junto a José Enrique Lara, demostraste que no servías absolutamente para nada. Tendrías que saber lo que muchos de tus compañeros dicen de ti. ¿Qué has hecho todo ese tiempo, mediocre, más allá de dos intervenciones bochornosas en sendos actos del partido? Nada, absolutamente nada. Porque tu mismo eres la nadería, la irrelevancia hecha carne, la insustancialidad política e intelectual. Tus atropelladas peroratas acreditan al inculto cateto que eres. Por cierto, quién te escribe los face, que eres tramposo hasta para eso.

En la política malagueña no eres nadie ni nunca lo serás. Dimitiste cuando lo viste venir y abandonaste a todos echando leches. Te has bajado del barco por la gatera; ese sitio por donde entran y salen las ratas.

¿Cómo te atreves a hablar de nadie útil? ¿Acaso conoces el significado de esa palabra, inútil?

Postdata: El subconsciente del personajillo le termina haciendo una mala jugada al rematar su escrito haciendo el primo, dicho literalmente, con esta insólita parrafada: «Tan terrorista, asesino y cobarde es quien aprieta el gatillo, como quien ordena el asesinato?»