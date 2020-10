Alarma federal, por Enric Juliana

La deliberación del primer estado de alarma fue dramática. 14 de marzo del 2020. Una reunión de más de siete horas, en la que el Consejo de Ministros discutió el decreto, artículo por artículo. Tensión y nervios. El Gobierno apenas tenia dos meses de vida.

Se perdió una semana y no por culpa del 8 de Marzo, aunque las escaramuzas a propósito de la ley de Igualdad, distrajeron energías. La vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Irene Montero medían fuerzas. Los medios excitaban esa pelea. Era la primera trifulca de los coaligados. Se minusvaloró lo que estaba pasando en el norte de Italia: esa manía de considerar que los italianos son, en todas las circunstancias, gente caótica y exagerada. Se seguía el compás de la OMS, no había memoria de una situación similar y faltaba rodaje. Los médicos no sabían a lo que se enfrentaban. Había vértigo ante lo desconocido y miedo a la parálisis económica. Las ministras de Economía y Hacienda eran reticentes al confinamiento. María Jesús Montero miraba el déficit. Nadia Calviño vigilabael cuadro macro y no quería estropear su currículum profesional en Bruselas.

Pablo Casado también se puso nervioso. También para él empezaba un mundo nuevo. Antes de que concluyese la reunión del Consejo de Ministros lanzó su primera andanada. Aquella tarde empezó a equivocarse y ha tardado siete meses en rectificar, si es que cayetanos y federicos no se lo impiden. Cuando no se puede fabricar un gobierno de unidad nacional, es posible ofrecer una política de concertación, como hicieron UCD y los comunistas en 1977, cuando la inflación en España se aproximaba al 30%. Sin pactos de la Moncloa no se habría podido aprobar la Constitución. En tiempos de calamidad, la cooperación siempre será una buena apuesta.

Lo que vino después lo conocemos todos: un admirable civismo de la gente y una estúpida excitación del combate. Federalismo fallido, el momento insurreccional de Vox en mayo y los movimientos del teniente coronel Pérez de los Cobos para intentar emplumar al Gobierno.

En esta segunda ola, la situación parece invertirse. El Consejo Interterritorial de Salud se refuerza como eje federal. Puede que haya más concertación política, pero también habrá mucho más enfado en la sociedad. Los engranajes están más rodados, los presupuestos del 21 están muy a punto y el estado de alarma puede facilitar su aprobación. Pero mucha gente va a sufrir. El gasto público español para paliar la epidemia sigue siendo bajo (véase La Vanguardia de ayer).

La política será más cauta y la gente perderá más la paciencia. Atención a la extensión de los contagios en Francia y Alemania. Y atención a los disturbios sociales en la ciudad de Nápoles.