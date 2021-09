Alcaraz: ‘No podemos permitir el homenaje al terrorista Parot, al menos no con nuestro silencio cómplice’ – La Gaceta de la Iberosfera

Alcaraz: ‘No podemos permitir el homenaje al terrorista Parot, al menos no...

El diputado de VOX por Jaén, Francisco José Alcaraz, ha sufrido de cerca el terrorismo del sanguinario etarra Henri Parot, que será homenajeado en el País Vasco a través de distintos mítines en plazas tras el cambio del colectivo batasuno Sare, que previamente había convocado una marcha.

Parot, condenado a más de 4.000 años de cárcel por 39 asesinatos, es responsable del atentado en la casa cuartel de Zaragoza en el que fueron asesinados el hermano de Alcaraz, Ángel, y sus sobrinas Miriam y Esther, de tres años. Ante el ignominioso homenaje a Parot, VCT ha organizado -y mantiene- un acto por las víctimas del terrorismo porque «no se rinde ni se deja engañar».

–El colectivo batasuno Sare ha cambiado el acto del sábado en Mondragón. En vez de la marcha por Parot llevarán a cabo actos «contra la cadena perpetua». ¿Voces contra el Terrorismo mantiene su concentración?

-Los proetarras han cambiado las formas, pero mantienen el fondo que es el homenaje a Henri Parot. Han pasado del acto de la mañana a otros actos por la tarde. Por eso mismo, mantenemos la convocatoria en Mondragón. Voces Contra el Terrorismo no se rinde ni se deja engañar.

–La Audiencia Nacional tomó la decisión de no suspender el homenaje al no ver acreditada la comisión del delito de humillación de víctimas de ETA. ¿Qué siente?

-Lo que siento, no de toda la Audiencia Nacional, pero sí de una parte de ella, es indignación y traición. Una parte del poder judicial se ha sumado a la estrategia del poder político, en este caso del Gobierno, para blanquear y facilitar la normalización de homenaje a los asesinos de ETA y humillar a las víctimas del terrorismo.

–Precisamente hablando de ese blanqueo, ¿qué puede conseguir la misión del Parlamento Europeo que investigará los 379 asesinatos de ETA sin resolver cuando en España los partidos de la izquierda y los nacionalistas no demuestran ningún interés?

-No podemos pedir que otros países y otras instituciones velen por los intereses de los españoles cuando nuestros propios gobernantes son los que se han sentado a pactar con ETA la impunidad que estamos viviendo en estos momentos con estos homenajes y con casi 400 asesinatos sin esclarecer. Así que, el problema no lo tiene Europa, el problema lo tenemos nosotros con estos gobernantes que no están solos, sino que lo acompaña una izquierda mediática, que está al servicio, y una gran parte del poder judicial, para ayudar al avance de esa normalización, tal y como lo llamaron en el proceso de negociación con ETA.

–¿En qué considera que han fallado las instituciones en la protección de las victimas contra el terrorismo?

-No han fallado las instituciones, está fallando la sociedad civil, estamos fallando las víctimas del terrorismo y estamos fallando los españoles, porque las instituciones, en este caso dirigidas por la izquierda radical que además son socios del gobierno, comparten el proyecto común de la destrucción de España. Por lo tanto, la única posición que debe haber es la unión de la sociedad española. Una sociedad que se movilizó durante muchísimos años cuando mataban a algún político, y cuando a nuestro compañero José Antonio Ortega Lara lo secuestraron. Es esa sociedad civil la que nos ha abandonado y nos ha dejado de lado, y de alguna manera está permitiendo que las instituciones estén pisoteando la memoria de las víctimas y que el sacrificio de más de 40 años de las víctimas del terrorismo no haya servido de nada.

–Habla de que España ha fallado. ¿En qué ha fallado para que pasemos de las manos blancas y el espíritu de Ermua a que se homenajee al terrorista más sanguinario con impunidad?

-El nexo de unión entre la clase política, la clase judicial y la sociedad civil, que son los medios de comunicación, han jugado un papel muy importante y eso es lo que ha fallado. Los grandes medios de comunicación están al servicio del poder de turno, y no al servicio de la información y la veracidad. De haber sido así este tema [el homenaje a Parot], que se conoce desde hace dos meses, ya hubiese sido un escándalo, hubiese generado una gran alarma social. Los medios de comunicación tienen la capacidad y poder para hacer eso, y de esta forma ni el gobierno, ni la Audiencia Nacional, ni el juez, se hubiesen atrevido a permitir este homenaje.

–El Partido Popular ha considerado contraprogramar el acto convocado por Voces contra el terrorismo. ¿Qué opina al respecto?

-Me parece deleznable que el Partido Popular, lejos de unirse al acto de las víctimas del terrorismo, que convocamos hace varias semanas, esté buscando la desunión entre las victimas y entre los convocantes para su propia gloria y para intentar blanquear su pasado más reciente. No olvidemos que la normalización de ETA y la presencia de ETA en las instituciones es también gracias al Partido Popular. Pero es que además [el PP] va a hacer un acto contraprogramado muy desacertado porque lo va a hacer precisamente en la nave donde fue secuestrado nuestro compañero y fundador de VOX, José Antonio Ortega Lara.

Es muy desafortunado elegir ese sitio porque ahí precisamente quien secuestró durante casi dos años [532 días] a José Antonio Ortega Lara fue Bolinaga, que salió y disfrutó de la libertad antes de tiempo gracias al Partido Popular. Por lo tanto, el homenaje es muy desafortunado tanto por fomentar la desunión como por el sitio elegido.

-Tal y como han hecho otras veces habrá quien diga que ustedes el sábado van a Mondragón a provocar… ¿qué les dice?

-Que el siguiente acto de homenaje a etarras tendrá la misma respuesta que este. Que vamos a seguir diciendo basta y que no nos vamos a rendir. No podemos permitir esta impunidad, al menos no con nuestro silencio cómplice.