¡Alerta Digital nos necesita!

Carlos Arturo Calderón Muñoz.- Y vivieron felices por siempre… esa es la naturaleza de la fantasía moderna, contemplar un guion en el que el bien y el mal son estilizadas fuerzas monolíticas. El Disney hollywoodense está en las antípodas de Calderón de la Barca; en el gran teatro del mundo no se llega al equilibrio exterminando a medio universo con un chasquido, tampoco se vuelve en el tiempo para reestablecer las cadenas de suministro. No somos espectadores ajenos al desarrollo de la historia, somos convulsionados roles tratando de darle sentido a la creación en medio de las contradicciones de nuestra esencia.

Llenos de innumerables defectos, y con dos o tres cualidades, interpretamos un papel en el que podemos elegir que hacer con nuestra caótica mezcla. Es imposible materializar un ideal arquetipo platónico, sólo nos es permitido intentar replicarlo en sombras, en una suerte de fractal defectuoso.

Armando Robles es el primero en reconocer sus humanísimas fallas, es el primero en reprocharse los errores cometidos. Sin ningún pudor habla de lo explosivo que es su temperamento, de las personas a las que ha tratado injustamente, de haber peleado con grupos patriotas, por diferencias menores, en vez de centrarse en lo que los unía…

Armando Robles, también, es el único de los miembros fundadores de Alerta Digital que sigue haciéndole frente a la avanzada globalista sobre España. Un proyecto virtual que empezó con una travesía por Marruecos en 2004 y que se cristalizara, dos años más tarde, en un portal que nunca se ha avergonzado de ser occidental, católico y español.

Alerta Digital es un intento de contener a conglomerados mediáticos, apoyados por gobiernos y banqueros, que usa como trinchera fugaces contenidos informáticos. Escribiendo artículos, en una época en la que nadie lee, se pretende evitar nuestra extinción. Después de 14 años, Alerta Digital vive en una España en la que los jerarcas de la iglesia niegan a su salvador y descuartizan niños para no molestar al arcoíris; en una Celtiberia en la que los militares no hablan de arriesgar sus vidas porque les da miedo que los regañen.

En una España en la que los nativos se están suicidando porque les avergüenza el color de su piel, pareciera que Alerta Digital no ha logrado ser el revulsivo que Blas Piñar afirmara. Ante este escenario, ¿por qué alguien quisiera seguir luchando? En palabras del mismo Armando: “Porque no tengo nada mejor que hacer”. Es verdad, nada podría ser un mejor destino para su vida.

Armando pudo insertarse en las estructuras políticas después de su trabajo con Jesús Gil, vender su pluma a la pauta pública, dirigir un emporio de tarotistas y, ¿por qué no?, llenar de gaseosas los desfiles del orgullo gay. Hoy, Armando Robles, sería un hombre de gran riqueza y prestigio, acostumbrado a irse de copas con los tiburones del IBEX 35. Cualquiera de esos caminos hubiera sido una terrible pérdida de tiempo para Armando, ¿Por qué? Porque Armando es español y no hay nada mejor para un ibero que dedicarle su vida a España.

Armando ha enfrentado casi 50 demandas a nombre propio, y otras 18 con Alerta Digital, su patrimonio personal se ha esfumado, innumerables amigos le han abandonado, ha sido puesto en los calabozos y su matrimonio no sobrevivió a las tensiones de esta cruzada. A pesar de todo, como un digno descendiente de uno de los fundadores de la Legión y de un soldado de la División Azul, Armando no concibe que pueda darle un mejor destino a su vida que el de luchar por España. No tiene nada mejor que hacer. 800 años no son nada, 14, mucho menos; si tuviera que dedicar toda su existencia a la reconquista de Hispania, lo haría sin dudar.

Sin embargo, por más fuerte que sea el idealismo de Armando, la emergencia del coronavirus ha ocasionado un lógico desplome sin precedentes de la publicidad, nuestro único sustento económico para poder informar. Su única fuente de ingresos, la exigua pauta privada que adorna todas las noticias que aquí leemos, ha sido fuertemente golpeada por los efectos del Covid-19. El poco dinero que llega, cuyo destino mayoritario es el mantenimiento de la web y el de los abogados, se han reducido en un 90%.

Por ahora, Alerta Digital cuenta con algunos ahorros personales de Armando, quien, sin pensarlo, los está usando para mantener vivo este proyecto informativo. Pero, como Armando no tiene los recursos que proveería una industria de gaseosas o de psíquicas, Alerta Digital necesita hoy más que nunca del apoyo de sus incondicionales.

Si creen que vale la pena seguir luchando por ese sueño llamado España, así no estén 100% de acuerdo con la línea editorial de este medio o con la fuerte personalidad de Armando, por favor consideren ayudar a la supervivencia de este medio. No necesitan ir a la cárcel o divorciarse, si les sobran algunos euros, estos permitirán que Alerta Digital logre seguir funcionado mientras la economía global vuelve a iniciar su marcha y los ingresos publicitarios se estabilicen. Cualquier ayuda puede significar la diferencia entre la continuidad o muerte de este proyecto.

Si tienen poco dinero, pueden compartir esta petición con personas de pensamiento afín que estén en condición de ayudar. Si les queda algo de tiempo, pueden darle clic a un par de anuncios cada vez que lean una de las noticias, eso mejoraría los ingresos por adsense. De antemano les agradecemos por la ayuda que puedan brindarle a este medio.

Alerta Digital no es perfecta, es un simple esfuerzo humano que pretende remontar el camino de entropía. El dinero, los bienes, el prestigio o el confort son superfluos. La defensa del bien, la verdad y la belleza son un camino que trasciende las vicisitudes humanas. Hemos cometido y seguiremos cometiendo muchos errores, porque la naturaleza de nuestro papel en el teatro del mundo no es la de ser perfectos, nuestro papel es luchar por España.

Necesitamos tu colaboración para seguir informando:

Unicaja Banco ES 47 2103 0182 13 0030019747

Código postal 29002