Alfonso Fernández Mañueco roza la mayoría absoluta en Castilla y León y podría gobernar en solitario

PP y Vox son los dos partidos que más beneficiados salen de la convocatoria electoral del 13F en Castilla y León. Según una encuesta de NC Report, el PP de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta y candidato, roza la mayoría absoluta y tiene prácticamente en bandeja la posibilidad de dirigir un Gobierno en solitario. No llega, no obstante, a la frontera de los 41 procuradores, lo que dejaría en manos de Vox la formación del nuevo Gobierno. El PP se maneja en la horquilla de los 36-38 escaños, un crecimiento de entre 7 y 9, justo los mismos que pierde el PSOE. Los socialistas podrían alcanzar los 26-28, pero se dejan más de cien mil votos frente a los 80.717 que sube la lista popular.

El PP ha estado tres décadas cosechando mayorías absolutas en Castilla y León, salvo en las últimas elecciones del 26M de 2019. Entonces, el PP, que sufría el desgaste de la acción de gobierno y de los casos de corrupción que ocupaban el foco mediático, perdió 13 procuradores y tuvo que llegar a un acuerdo de gobierno con Cs para imponerse a la lista del PSOE, la más votada.

Ahora, el PP ha dado de nuevo la vuelta a la situación y el PSOE de Luis Tudanca pierde la condición de lista más votada. Hasta ahora, el tiempo electoral lo está marcando la resaca de la entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón sobre la ganadería intensiva y las macrogranjas. También la polémica por el reparto de los fondos europeos «calienta» una precampaña en la que el PP ha optado por «ayusizar» su estrategia, es decir, dar un carácter nacional a la contienda y convertirla en un examen para la gestión del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez.

El sondeo confirma que Cs es el partido que peor parado saldrá. De los 12 escaños que tiene, sólo conserva uno, en un desplome que le lleva a perder hasta 164.418 votos. Los naranjas se quedarían fuera del Gobierno y dejan también de ser relevantes en esta comunidad, en un proceso de caída que dibuja un sombrío panorama para Inés Arrimadas en las próximas generales.

El PP crece, pero también es muy significativa la mejoría de Vox. De hecho, es el partido que más sube en apoyo en las urnas, hasta 100.711 votos, que suponen ocho procuradores. Desde esta posición, Vox tendrá que medir hasta dónde fuerza las concesiones que exige a la lista de Mañueco para permitir la formación de Gobierno.

Al no haber una mayoría alternativa de izquierdas, de confirmarse este reparto el PP intentará gobernar en solitario y se presentará a la investidura para forzar a Vox a que se retrate. La estrategia popular se sostiene en la idea de que el partido de Santiago Abascal no podrá resistir ese pulso porque forzar unas nuevas elecciones le costaría caro en Castilla y León, pero también en el conjunto nacional porque trasladaría a su granero el mensaje de que sus votos no son útiles porque vetan gobiernos de la derecha.

La composición que se hacen en el lado de Vox varía en importantes matices. Este partido tiene en proceso la decisión de si aprovecha este ciclo electoral para exigir la entrada en los gobiernos del PP ante la hipótesis de que, tras el derrumbe de Ciudadanos, facilitar al PP llegar al poder puede ser, al mismo tiempo, despejar el camino para que se consolide la reunificación del voto de centro derecha alrededor de esas siglas.

En cualquier caso, esta encuesta deja al PP tan cerca de la mayoría absoluta que consolida la expectativa de que Mañueco pueda seguir un camino parecido al de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y pueda gobernar en solitario. En este equilibrio también hay que ver cómo encaja el posicionamiento de partidos regionalistas. Por Ávila podría mantener el escaño que tiene en la actualidad. Unión del Pueblo Leonés sube un procurador, y se queda en dos. Soria ¡Ya!, entre 1 y 2 escaños; España Vaciada, Vía Burgalesa, 1; y España Vaciada en Palencia, Salamanca y Valladolid podría conseguir otro procurador. Hasta siete escaños miran a estas plataformas.

