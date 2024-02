Alfonso Rueda: «El PSOE quería poner a un partido que desde el primer momento les iba a chantajear»

Alfonso Rueda ha sido entrevistado este jueves por Federico Jiménez Losantos, analizando el resultado de las elecciones del pasado domingo, si bien la conversación con el recién reelegido presidente de Galicia ha empezado por un tema mucho más amable: las muchas veces que el popular ha hecho el Camino de Santiago, que incluso quiere repetir una vez más en unos días: «Me gustaría hacerlo si puede ser antes de la sesión de investidura, para agradecer muchas cosas», ha dicho.

Ya en el plano de la política Rueda ha sido muy claro, empezando por algo que ha sido especialmente simbólico como lo ocurrido en Vigo, donde el alcalde Abel Caballero no logró, pese a su implicación en la campaña, llevar a las urnas al votante socialista. Algo cuyas razones tiene muy claras el presidente gallego: «Los resultados del PSOE en Vigo se explican igual que en toda Galicia, decidieron apoyar al bloque, trabajaron para el bloque y ahí tienen sus frutos«.

Y es que según Rueda «las dos opciones» que se presentaban a las elecciones «eran clarísimas» y eran que o ganaba el PP o la «otra posibilidad era un partido independentista y aliado con el Bildu y ERC, que han tratado de esconder la vinculación pero es que no se podía».

«EL PSOE se entregó –ha añadido– y trabajó para que la presidenta fuera Ana Pontón», por lo que en Galicia «se podía dar perfectamente lo que ocurre en Cataluña o el País Vasco», ya que el PSOE quería darle la Xunta a «un partido que desde el primer momento les iba a chantajear y que no lo ocultaba».

Rueda ha comentado cómo la izquierda ha intentado el «blanqueamiento« del BNG y de su candidata, Ana Pontón, «la diputada más antigua del parlamento, creo». El presidente de la Xunta ha señalado que su partido insistió en que se repetiría un bipartito «que duró solo cuatro años» y que no dejó el mejor de los recuerdos: «Durante muchísimo tiempo hemos gobernado nosotros con ese recuerdo del bipartito que nadie quería». Sobre Sumar y Podemos, ha comentado su «obsesión de que no gobierne el PP«: «No tenían ningún tipo de propuestas más allá de que no gobernáramos nosotros». Tras esto, ha insistido, está «una de las razones por las que nosotros tuvimos un apoyo de casi el 50%».

Tezanos contra la realidad

Con respecto a las encuestas, el presidente de la Xunta ha apuntado que «muchas coincidían, la mayoría, realmente, en que era posible que tuviéramos un gran resultado». Sin embargo, «es verdad que Tezanos se encargó de manipularlas, incluso diciendo que Vox tendría uno o dos escaños». «Por cierto, nunca se hicieron tantas encuestas en las autonómicas: cada vez nos iba a ir peor, cada vez se apoyaba más a la izquierda», ha añadido.

De todas formas, Rueda estaba tranquilo viendo cómo se llenaban «los actos, el empuje diario de la gente»: «Llevo unas cuantas campañas ya, y nunca he visto un ambiente favorable, tanta gente espontánea y desconocida que me paraba por la calle y me decía: «¡Adelante, no puede ser la alternativa que llegue si no estáis vosotros!». Si una campaña te sirve para termómetro de lo que puede pasar, esta me indicó que podíamos tener el resultado que tuvimos».

Finalmente, se ha referido a cómo la Xunta de Galicia gestionó la pandemia y cómo en el Gobierno central, mientras las autonomías estaban «desesperadamente buscando material de protección», «ni comían ni dejaban comer». Rueda considera que hicieron «las cosas bien» y que la gestión del PP fue ratificada en los siguientes comicios autonómicos: «Tuvimos elecciones unos meses después y ganamos con mayoría absoluta».