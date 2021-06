Alianza Cívica anuncia que no acudirá a Colón: «España merece más que el uso del derecho de manifestación para réditos políticos»

Alianza Cívica anuncia que no acudirá a Colón: «España merece más que...

Alianza Cívica (Remitido) Con motivo de la manifestación en contra de los indultos del 13 de junio de 2021 en la Plaza de Colón de Madrid, aclaramos nuestra postura:

En primer lugar Alianza Cívica no acudirá a dicha manifestación. Estamos absolutamente en contra del uso de la figura del indulto para los condenados y no arrepentidos por el conocido erróneamente como proceso catalán. No puede permitirse que quien se salta la ley sin mostrar arrepentimiento sea perdonado aún cuando hace inciso e intención de cometer el mismo delito o de análoga naturaleza.

No es una cuestión discutible el hecho de que esos indultos no deben ser aplicados y No es una cuestión discutible que España necesita una separación de poderes y unos límites marcados por la ciudadanía, al poder político, tanto legislativo como ejecutivo con carácter urgente.

Asimismo, estamos en una época clave para la recuperación económica del país. La temporada turística está en riesgo y cualquier acción masiva puede dañar el sostén de muchas familias. Una manifestación de gran afluencia puede perjudicar aún más el turismo y la hostelería y NO es responsable por ello ser parte de la misma.

De igual modo nos parece absolutamente reprobable el uso político de una cuestión que alimenta la polarización y la desestabilización de nuestro país en una de sus mayores crisis a todos los niveles.

Nos sorprende la poca altura de miras de muchos de los políticos o partidos que acudirán sin reconocer que parte de su gestión política es también culpable de la situación de Cataluña.

La subida de la luz, la precariedad laboral, la ruina económica, la falta de oportunidades o violencia se ve que no son tan importantes para nuestra clase política, que sí acude a la manifestación de los indultos por los réditos políticos, mediáticos y electorales que les reporta y no hacen nada real por los problemas urgentes de la ciudadanía. Ni tan siquiera el simbólico gesto de devolver las dietas que todos les pagamos por los meses de confinamiento mientras la población se empobrecía.

#EspañaMereceMás que el uso del derecho de manifestación para réditos políticos olvidando los problemas urgentes de la ciudadanía, #EspañaMereceMás que el abuso político de las instituciones y las figuras jurídicas como el indulto por parte del poder legislativo y ejecutivo en este caso.

España merece respeto, separación de poderes y responsabilidades por parte de la clase política. Por todo ello manifestamos estar en contra de dichos indultos y de actuaciones de manifestaciones masivas interesadas que ponen en riesgo la ya muy maltrecha economía de nuestro país.