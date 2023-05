Almeida: «La lona contra el hermano de Ayuso es vomitiva, Podemos y Batasuna beben de las mismas cloacas»

José Luis Martínez-Almeida encara las elecciones de este domingo convencido de que «el problema de España se llama Pedro Sánchez» y que estos comicios son el primer paso para desalojarle de La Moncloa. Almeida comparte con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las buenas expectativas para volver a teñir de azul el mapa madrileño. «Si he sido un buen alcalde ha sido en gran medida porque la he tenido siempre a mi lado», defiende en esta entrevista con OKDIARIO.

PREGUNTA.- ¿Qué opina de la campaña de Podemos contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás? ¿Están batasunizando la política?

RESPUESTA.- Es que Podemos viene de donde viene, de las mismas raíces ideológicas que Batasuna. Comparten la misma visión política y de la sociedad, beben de las mismas cloacas ideológicas. La pancarta es vomitiva y repugnante. Pero, ¿nos tiene que preocupar Podemos o que el PSOE pacte con ellos? A Podemos y a Bildu se les ve venir desde lejos, no engañan a nadie. A Coalición por Melilla también, porque ya habían sido condenados por un fraude en el voto por correo. Lo que me preocupa no es Podemos o Bildu, es la ambición desmedida de un personaje como Pedro Sánchez, que por ser presidente del Gobierno es capaz de incorporar a esta gente a la dirección política del Estado. El problema de España no es Bildu, no es Coalición por Melilla y no es Podemos. El problema de España es Pedro Sánchez.

P.- ¿Cómo son en la actualidad sus relaciones con Isabel Díaz Ayuso y cómo fueron en el pasado? Se ha dicho que usted es Judas. La verdad es que siempre que he estado con ustedes he percibido una sintonía impresionante.

R.- Nos llamamos partner. Es una relación que se ha forjado a lo largo del tiempo y en circunstancias muy complicadas. Resistimos al sanchismo y ahora se trata de ganarle definitivamente la partida. Han sido tiempos muy difíciles, también por lo que sucedió en el partido, pero siempre hemos sabido mantener nuestra relación a salvo. Nunca ha habido menos discrepancias entre Ayuntamiento y Comunidad.

P.- Álvarez del Manzano y Gallardón se llevaban cordialmente bien en apariencia, pero luego no se llevaban tan bien. Y no le voy a contar Gallardón con Esperanza Aguirre…

R.- Le puedo garantizar que nunca la Comunidad y el Ayuntamiento han trabajado tan al unísono. Pero si alguien tiene alguna duda, sólo le pido que lea las palabras que Ayuso dijo sobre mí esta semana en el desayuno de Nueva Economía Fórum, que me llenan de orgullo. Si yo he sido un buen alcalde de Madrid ha sido en gran medida porque la he tenido siempre a mi lado y he aprendido de cómo ha hecho las cosas.