Almeida lamenta no tener “ninguna noticia del PSOE de los planteamientos del PP” para renovar el CGPJ

Almeida lamenta no tener “ninguna noticia del PSOE de los planteamientos del...

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado este martes, al respecto del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no han tenido “ninguna noticia del partido socialista acerca de los planteamientos del PP”. Ha subrayado que el PSOE “no quiere moverse un ápice y así es muy difícil que se pueda renovar” el órgano judicial.

“Si accedemos a un acuerdo en los términos que se plantean por la contraparte, sin aceptar que hay que despolitizar el procedimiento de nombramiento de los miembros del CGPJ, que hay que retirar una Proposición No de Ley vergonzante por la que hemos sido reprendidos en Europa, el PP no puede correr el riesgo de que no se respeten las instituciones en España”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero Almeida.

Martínez-Almeida considera que no se puede admitir un tuit de Pablo Echenique, portavoz de Podemos, insultando y descalificando al CGPJ por una opinión en derecho. “¿Pero cómo vamos nosotros a aprobar una reforma del Consejo General del Poder Judicial con estos dentro? Es imposible”, apuntaba el alcalde de Madrid.

Igualmente, frente a las críticas de centralismo, privilegios e, incluso, «nacionalismo», como aseguraba el presidente valeviano Ximo Puig, Almeida ha recordado que Madrid, lo único que ha hecho es «aprovechar las opciones legales que le da el Estado de las Autonomías» e insiste en que «nadie de los que critican a Madrid ha podido decir que se haya cometido alguna ilegalidad» en el diseño del sistema fiscal de la Comunidad de Madrid.

Entiende que el enfrentamiento continuo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid se debe a que «Sánchez necesita constantemente un enemigo, señalar a alguien, confrontar, separar…».

Zapatero: «estómago agradecido»

Por otra parte, el portavoz nacional del PP también ha opinado sobre las críticas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dado legitimidad de las elecciones en Venezuela en las que ha habido una abstención del 70% y que no han sido reconocidas ni por EEUU ni por la UE. Tras recordar la advertencia a los venezolanos de que quien no votase no comía, ha asegura que Zapatero «tiene un estómago agradecido hacia Venezuela y hacia Maduro» porque supone que el expresidente «habrá comido bien» allí.

Del mismo modo, ve «asombroso» que el expresidente de una democracia como España avale unas elecciones que han sido «una mascarada». Almeida ha sido claro y le ha pedido que «vuelva a la realidad» porque «sólo hay un lado bueno: el de la democracia y los derechos humanos, en el que no está Nicolás Maduro».

Rey emérito

Sobre el Rey emérito, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP ha valorado que don Juan Carlos «fue quien trajo la democracia a nuestro país.. no voy a dejar de apreciar y valorar el extraordinario trabajo que hizo para España».

Tras afirmar que la posición de la izquierda no es contra el Rey emérito, sino contra la Monarquía, Almeida ha zanjado: «Don Juan Carlos es una de las piezas claves de nuestro sistema constitucional.

Respecto al acto celebrado el Día de la Constitución en el Congreso, Martínez-Almeida asegura que es «muy triste» que no hubiera saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, pero opina que se ve claramente de quién es la culpa: «Casado llamó a Sánchez hace mes y medio y aún no ha recibido respuesta… Sánchez se paseó el otro día por la fila en la que estaban los presidentes de las comunidades y se paró ahí porque el último era Casado».

Así, el alcal de Madrid considera que «el presidente ha elegido su camino de la permanencia en La Moncloa y si, para eso, tiene que tirar de mala educación y no saludar a Pablo Casado, pues no lo hace».