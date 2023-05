Almeida: «Uno de mis primeros agradecimientos desde el balcón de Génova será a Tezanos»

El alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, afronta ilusionado las elecciones de este domingo. Defiende su gestión a lo largo de estos cuatro años, en los que la capital se ha convertido en un motor económico en momentos muy complicados. Para la nueva legislatura, avanza una bajada del IBI y proyectos como el soterramiento de la M-30 a su paso por Ventas. Además, se muestra convencido de que la Fórmula 1 llegará a la ciudad.

PREGUNTA.- Entremos en la política del día a día en Madrid. Siempre me reprocha que le metí en un lío cuando le pedí que se comprometiera a derogar Madrid Central. Hay mucha gente que se resiste a votarle por esto, ¿qué les dice?

R.-Somos el motor económico de España y eso demuestra que para hacer políticas medioambientales sostenibles no hay que ahogar la economía. Y tenemos los mejores datos de calidad del aire. No es cuestión de restricciones, sino de alternativas. Hemos invertido más de 100 millones en la renovación de flotas, de taxis, de distribución de mercancías y vehículos particulares, y hemos incrementado el transporte público. Vamos a trabajar en esa línea y no contemplamos mayores restricciones al vehículo privado porque estamos cumpliendo los objetivos ambientales que nos ha marcado la UE y somos un motor económico.

P.- Pero, ¿y si yo tengo un coche antiguo y no me puedo comprar uno eléctrico?

R.- Pues podrás acceder a una subvención del Ayuntamiento.

P.- ¿De qué tipo?

P.- Una que te permitirá paliar el coste del vehículo nuevo, que no tiene que ser nuevo necesariamente. Nosotros queremos renovar el parque de vehículos, y lo estamos consiguiendo. La antigüedad media del parque de vehículos en España está entre 13 y 14 años y en Madrid, entre 10 y 11. Estamos restringiendo la circulación de vehículos diésel de más de 20 años, y de 25 años si son de gasóleo. Pero para aquellos que se vean afectados por estas restricciones, hemos puesto en marcha líneas de subvenciones para la renovación de vehículos. Es un planteamiento razonable.

P.- ¿Pero cuánto dinero dan por vehículo y en función de qué renta?

R.- No es una cuestión de renta. Nosotros ponemos la línea de subvenciones a disposición de todos los residentes en Madrid y pueden alcanzar hasta los 6.000 euros.

P.- ¿Qué impuestos va a bajar en la próxima legislatura?

R.- El IBI al tipo mínimo legal, que era un compromiso que teníamos en esta legislatura y no pudimos bajar porque Javier Ortega Smith votó con Rita Maestre en contra de los Presupuestos. Además, el tema de la vivienda no se puede afrontar con las recetas fracasadas de la ley aprobada con los bilduetarras y ERC. Hay que aumentar la oferta, pero también bajar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), del 4 al 3%. De esta forma, los promotores tendrán más músculo financiero para poder iniciar rápidamente la construcción de viviendas. Bonificaremos el IBI en un 95% a los locales y comercios centenarios, y seguiremos con las bonificaciones para las familias numerosas y para la instalación del autoconsumo en las comunidades de propietarios y en las viviendas unifamiliares.

P.- El otro día, Ortega Smith le recriminó que Madrid era, de largo, la ciudad que más multas de tráfico imponía a sus ciudadanos, ¿esto es cierto?

R.- Bueno, es que tenemos 3.300.000 habitantes. Barcelona tiene 1.600.000.

P.- ¿Pero en términos porcentuales? Con sus datos, sí parecía que usted y los suyos sacan la libretita con más facilidad de la debida…

R.- Hemos mejorado mucho los datos de siniestralidad y de seguridad vial en los últimos cuatro años. Cuando Ortega Smith dice que «el Madrid de Carmeida recauda 347 millones de euros en multas» no es cierto. La mayoría de esas multas son por exceso de velocidad, semáforos en rojo, por no respetar un paso de cebra… conductas que ponen en peligro la seguridad vial. Respetar las normas es extraordinariamente importante, no hay un afán recaudatorio. El impacto recaudatorio de las multas en los ingresos no es excesivamente alto.

P.- Hombre, 347 millones no es poco dinero…

R.- Indudablemente. A mí me gustaría recaudar cero euros, pero circular a más velocidad de la permitida o saltarse un semáforo en rojo son conductas que tienen que ser objeto de sanción. En esta ciudad se producen 12 millones de desplazamientos al día. A lo mejor no hay tantas multas.

P.- ¿Qué piensa hacer con los grafitis? Circulo mucho por Madrid y da asco mirar las fachadas, es una auténtica vergüenza. Hay comerciantes que ya ni limpian porque saben que no sirve para nada.

R.- Es una vergüenza, es una de las conductas más incívicas que hay. Por primera vez hemos aprobado un contrato específico de limpieza de grafitis y se ha creado una brigada específica de limpieza. Pero es cierto que tenemos ese problema, que en cuanto lo limpian, los vándalos lo ensucian de nuevo. El siguiente paso ha sido una ordenanza de limpieza que multiplica las sanciones a los autores. Y, en la próxima legislatura, vamos a crear una unidad de Policía Municipal especializada en la persecución de los grafitis.

P.- Uno de los asuntos que salió a relucir en el debate es que Madrid está sucio. Yo ando bastante por la ciudad y no lo veo así, pero…

R.- Yo les recomendaría a Ortega Smith y a Rita Maestre que hablen con la gente que viene de fuera de Madrid. Yo hablo mucho con la gente y me dice que la ciudad está limpia. La situación ha mejorado. Es cierto que siempre hay que hacer un mayor esfuerzo y atender las quejas que pueda haber, pero la ciudad está limpia.

P.- ¿Qué le responde a la izquierda, que está empeñada en que usted es el culpable planetario del cambio climático?

R.- Roberto Sotomayor, Reyes Maroto y Rita Maestre son el trío del Apocalipsis. Lo dije en el debate y lo reitero. Rita Maestre escucha un dato y se marea, no tiene datos que avalen lo que dice. En Madrid se han plantado 210.000 árboles. En cuatro años, la izquierda, taló 132.000, 700 en la Castellana, el mayor arboricidio que se recuerda. Las talas tienen una lógica, no es una decisión del alcalde. Hay árboles que suponen un peligro para las personas o un problema para ejecutar una infraestructura de transporte. Nosotros hemos autorizado 80.000 nuevos árboles, 60.000 de ellos por los daños de Filomena. Lo que les molesta es que la ONU nos defina como ciudad arbórea por cuarto año consecutivo. Somos la ciudad con más árboles per cápita.

P.- Históricamente, Madrid era la ciudad con más árboles junto con Tokio.

R.- Es que son debates que la izquierda trata de patrimonializar. Y los que no coincidimos con ellos somos negacionistas. Es como el feminismo o los derechos LGTBI. Quien no piensa como Montero o Maroto es machista y homófobo. Lo que ha sucedido con Vinicius es intolerable, pero Irene Montero ya ha metido cuchara en el tema para decir que los que no compartimos su visión de que España es un país racista somos racistas.

P.- Ella dice que somos «estructuralmente racistas», ¿usted es racista?

R.- No somos estructuralmente racistas, ni mucho menos. Es cierto que hay que combatir todos los comportamientos xenófobos y racistas, y lo que ha pasado en Valencia y en otros estadios es intolerable. Pero de ahí a decir que España tiene un comportamiento estructuralmente racista… Los que tenemos un problema no somos los españoles, la que tiene un problema es Irene Montero. No sé con qué hombres se ha cruzado en la vida.

P.- Con Pablo Iglesias, que es el tipejo más machista.

R.- Ahí está la respuesta. Ha dado usted con la respuesta.

P.- ¿Es híper machista Pablo Iglesias?

R.- Hombre, yo jamás me plantearía azotar a una mujer hasta que sangrara ni mandaría a mi ex pareja a detrás de una columna en el Congreso de los Diputados. Desde luego, no diría que es un ejemplo de feminismo y de conciliación.

P.- ¿Va a colocar este año la bandera del Orgullo Gay?

R.- No, y no porque tenga nada contra la bandera o contra el Orgullo. Que todo el debate de la izquierda, después de cuatro años en los que me dijeron que yo era homófobo, sea si se coloca una bandera… El Orgullo se ha seguido celebrando como siempre. Madrid es una ciudad libre, en la que no pasa nada por amar a quien quieras amar. Hay una sentencia del Tribunal Supremo y los servicios jurídicos nos dijeron que no se podían colocar banderas que no fueran las oficiales. La búsqueda de la igualdad nos invoca absolutamente a todos, pero no se resume en colocar o no la bandera sino en que el Orgullo se siga celebrando y que en esta ciudad el colectivo LGTBI se siga sintiendo igual de libre que se ha sentido siempre.

P.- ¿Hay algún homosexual en su candidatura?

R.- El concejal de los distritos Centro y Salamanca, José Fernández, al que tuve el honor de casar.

P.- O sea, que usted muy homófobo no parece…

R.- Eso digo yo.

P.- ¿Va a soterrar la M-30 en algún punto? ¿Y la entrada a Madrid desde el norte, a la altura de las Cinco Torres?

R.- Sí, para poder unir definitivamente todo el distrito financiero, la operación de Madrid Nuevo Norte… Vamos a hacer el cubrimiento de la M-30 al sur del puente de Ventas en un tramo de 300 metros. Y ratifico, a pesar de que es un compromiso que he incumplido en esta complicada legislatura, que haremos el soterramiento de la A-5 a su salida por el Paseo de Extremadura.

P.- ¿La Fórmula 1 va a llegar a Madrid?

R.- Estoy seguro de que usted va a disfrutar enormemente de la Fórmula 1 en Madrid.

P.- ¿En un circuito urbano?

R.- Sí, sí.

P.- ¿Cuándo?

R.- Se está negociando por parte de IFEMA y hay que dejarlo a la discreción de los negociadores pero va razonablemente bien.

P.- ¿Y por dónde iría el circuito?

R.- Bueno, si lo está negociando IFEMA, creo que ya estoy dando pistas.

P.- ¿Iría sólo por IFEMA?

R.- Y por la zona aledaña.

P.- ¿Por qué no lo meten por el centro de la ciudad, como en Montecarlo?

R.- Porque tenemos una ventaja competitiva muy importante, desde el punto de vista de instalaciones y de paddock, que son las naves de IFEMA.

P.- ¿Y los Juegos Olímpicos?

R.- Por ahora es complicado plantear una candidatura. Tenemos que seguir trabajando para que haya un alto consenso ciudadano e institucional.

P.- ¿Y cuándo se podría plantear?

R.- Cuando seamos capaces de seguir atrayendo grandes eventos nacionales e internacionales y generando el caldo de cultivo promocionando el deporte base. Con esas premisas, y trabajando de forma discreta, podríamos empezar a plantearlo.

P.- ¿Usted se cree la encuesta del CIS de Tezanos que le daba a Isabel Díaz Ayuso diez puntos porcentuales por encima de usted en las elecciones?

R.- En mayo de 2021, a una semana de las elecciones, Tezanos nos dijo que la izquierda sumaba en Madrid. Cuando alcance la mayoría, que estoy seguro que la voy a alcanzar, uno de mis primeros agradecimientos desde el balcón de Génova será a José Félix