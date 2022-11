Álvarez de Toledo a la juez: «Estoy aquí porque he llamado terrorista al militante de una organización terrorista»

Álvarez de Toledo a la juez: «Estoy aquí porque he llamado terrorista...

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Zamora ha celebrado este miércoles el juicio contra la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, tras la demanda presentada por el padre de Pablo Iglesias por supuesta vulneración del derecho al honor. Francisco Javier Iglesias reclama a la diputada popular una indemnización de 18.000 euros por daños morales.

Álvarez de Toledo se refirió a Pablo Iglesias en el 2020 en un debate parlamentario como «hijo de un terrorista», en alusión a la pertenencia del padre de Iglesias a la organización terrorista FRAP, que asesinó a cinco personas en el último lustro del franquismo. Previamente, Iglesias se habría referido a la diputada del PP como «marquesa». El padre del exlíder de Podemos decidió entonces demandarla. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ordenó retirar del Diario de Sesiones la expresión «hijo de terrorista», motivo por el que Álvarez de Toledo interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propia Batet por vulnerar sus derechos en el Congreso.

Fuentes presentes en la vista consultadas por Libertad Digital afirman que durante su declaración Álvarez de Toledo ha expuesto que el propio Pablo Iglesias en un artículo periodístico del año 2012 reconoció que su padre era militante del FRAP. Además, ha recordado que en el 2013 Iglesias escribió un tweet en el que afirmaba textualmente: «Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets pezqueñines».

Posteriormente, la diputada del PP citaba la propia confesión de Francisco Javier Iglesias en una entrevista en el diario Público en la que aseguró haber pertenecido al Comité para la creación del FRAP, Comité Pro-FRAP. Dicho Comité estaba activo el 1 de mayo de 1973 durante la primera gran acción violenta del FRAP con motivo de la manifestación del día de los Trabajadores. Ese día fue asesinado el policía Juan Antonio Fernández Gutiérrez.

Álvarez de Toledo recordada que el FRAP está reconocido como «organización terrorista» según todos los organismos oficiales de España. De hecho, sus víctimas están indemnizadas como víctimas del terrorismo. Además, ratificaba ante el juez sus declaraciones.

«He venido a Zamora a declarar que la tierra es redonda. ¿Cómo llamamos entonces al militante de una organización terrorista? Yo estoy aquí porque he llamado terrorista al militante de una organización terrorista ¿Y por qué digo que es militante? Porque su hijo lo dice y porque él mismo reconoce que perteneció al Comité Pro-FRAP», afirmaba ante la juez.

Relacionado



«No es compatible el orgullo frapero con el honor vulnerado«, añadía la diputada popular «ya que no se puede ser frapero sin dejar de ser terrorista». También aclaraba que «terrorista no es sinónimo de asesino, pero militar en una organización terrorista sí te convierte en terrorista».

Durante la vista, Álvarez de Toledo ha pedido incluso al padre de Iglesias que abjurase de su pasado como miembro del FRAP y se arrepintiese, ya que cometieron actos terroristas y asesinatos. Por último, explicaba que entre los autodenominados «antifranquistas hubo personas que apostaron por la democracia, pero también hubo una izquierda antifranquista no demócrata que se quedó en la violencia y eso fue ETA y eso fue el FRAP».

En su declaración, Francisco Javier Iglesias ha afirmado ante el estupor de la Sala que las palabras de su hijo cuando le llama «padre frapero» eran «bromas familiares que jamás le corrigió».

El padre de Iglesias también ha intentado desvirtuar su propia confesión en la entrevista concedida a Público apuntando que «se habría equivocado el periodista» cuando transcribió sus palabras. Cabe destacar que después de 2 años de dicha entrevista, nunca se ha rectificado la supuesta frase errónea en la que confiesa su pertenencia al Comité del FRAP.

La Fiscalía pide desestimar la demanda

La vista oral se ha prolongado durante dos horas y la Fiscalía ha solicitado a la juez que desestime la demanda contra Álvarez de Toledo porque «no ha lugar», recordando la confesión de Pablo Iglesias y de su padre, y sosteniendo que nada de lo dicho por la diputada del PP ha podido vulnerar el honor de Francisco Javier Iglesias.

El abogado de Cayetana Álvarez de Toledo, Rubén Múgica, hijo del histórico dirigente del PSOE asesinado por ETA en 1996 Fernando Múgica, en declaraciones a LD mostraba su «sorpresa» por el hecho de que «algo tan grave como ha sido el terrorismo en España, la familia Iglesias se permitiera hacer bromas familiares».