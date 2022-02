Álvaro Uribe, en el primer encuentro de Foro Madrid: 'No vamos a claudicar en la defensa de nuestras libertades' - La Gaceta de la Iberosfera

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha abierto este sábado, de forma telemática, la segunda jornada del encuentro organizado por Foro Madrid en Bogotá en defensa de la libertad en la Iberosfera.

Uribe ha comenzado su intervención mostrando su solidaridad con Foro Madrid y su rechazo hacia los actos de violencia, «que tanto daño hacen a la imagen internacional de Colombia», protagonizados este viernes por grupos izquierdistas contra el hotel Radisson donde se celebraba la primera jornada del encuentro.

El expresidente ha incidido en el peligro que el narcotráfico representa para la nación y las familias colombianas: «Genera desconfianza internacional y acaba con los recursos naturales», ha dicho. Así, ha explicado que esta práctica criminal ha destruido, en los últimos 25 años, «6,5 millones de hectáreas de selva primaria».

Por ello, ha asegurado que no cesarán en la lucha contra el narcotráfico y contra aquellos que quieren arrebatar a Colombia su libertad y su democracia. «No vamos a claudicar en la defensa de nuestras libertades. Para eso necesitamos espejos de éxito, no basta con criticar los Socialismos del Siglo XXI y Colombia puede ser un gran espejo de prosperidad si no se toman decisiones políticas inadecuadas», ha celebrado.

Y ha advertido de que la izquierda colombiana está «copiando el modelo de Chile» –la violencia en las calles y la imposición de la Constituyente– para tomar el poder «con una formalidad democrática pero con una determinación terrorista».

Por ello, ha pedido unir esfuerzos en la lucha contra el narcocomunismo en la Iberosfera y ha enviado un mensaje a los jóvenes: «Le pedimos a la juventud colombiana que ocupe la primera línea en la cultura, en el deporte, en la educación, en el emprendimiento y en la defensa de las libertades democráticas».

Uribe ha inaugurado así esta segunda jornada de un histórico encuentro en defensa de la democracia y del Estado de Derecho en la Iberosfera. Pese a los ataques que el evento sufrió este viernes por parte de violentos grupos izquierdistas, la jornada de este sábado ha arrancado con normalidad.