AMLO cede ante las críticas: el sector privado podrá comprar y vender la vacuna del COVID-19 – La Gaceta de la Iberosfera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este lunes que el sector privado podrá comprar en el extranjero la vacuna de la COVID-19 para venderla después en México.

“¿Por qué no se permite que se venda en las farmacias? Si hay empresas que quieren comprar la vacuna en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna“, ha aseverado.

En una rueda de prensa, el mandatario ha señalado, no obstante, el Gobierno comprará las vacunas necesarias para garantizar el acceso universal y gratuito a la misma.

“Lo que estamos haciendo es comprar toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, cada uno en su momento y no porque ‘yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o soy político, soy influyente y me vacuno primero’. No, así no es la cosa”, ha declarado el presidente.

Previamente el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, había asegurado que el sector privado no tendría acceso a la vacuna, lo que despertó fuertes críticas hacia el gobierno.

En este sentido, ha recordado que se ha decidido que los primeros en vacunarse sean los adultos mayores y el personal sanitario. “Hay que esperar el turno que corresponda a cada uno”, ha dicho, según informaciones del diario ‘Milenio’.

“Médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza, todos son prioridad, son los primeros a los que vamos a vacunar. Se calcula que serán de 700.000 a 550.000. Nos va alcanzar con el acuerdo que tenemos con Pfizer para los primeros meses”, ha explicado.

El llamado de Brozo a AMLO

El conocido analista político Víctor Trujillo, quien encarna al payaso crítico Brozo, causó controversia con su llamado para que el gobierno permitiera la venta del fármaco por parte del sector privado.

“¿Para quién sería la tragedia de que hubiera disponibilidad de la vacuna en el sector privado? ¿Para nosotros o para el gobierno? ¿Por qué para otros desastres el gobierno está presto y solicita la ayuda del sector privado y para este caso no?”, cuestionó en su espacio Tenebroso, que ya tiene más de 1,5 millones de vistas en YouTube.

“No quisiera yo creer que alguien fuera tan perverso, ruin e hijo de la chingada para usar la vacuna para un fin electoral. Seamos claros: como gobierno la pandemia les quedó grande y probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente“, dijo Brozo.

“Acuérdate, Andrés. No eres Dios. No eres el hijo del hombre. Eres un pinche presidente que, o nos sirve, o no sirve pa’ ni madres”, concluyó el analista, disparando así el debate en la opinión pública.