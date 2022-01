AMLO da positivo para Covid y es criticado por los privilegios que recibe

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su conferencia propagandística -copia del Aló presidente de Hugo Chávez- este lunes 10 de enero -sin cubrebocas, como siempre-, y con la voz ronca. Ahí dijo que así había amanecido y que iría a hacerse unos estudios de Covid-19, mismos que en la tarde anunció resultaron positivos.

Las redes sociales ardieron reclamándole por la irresponsabilidad de dar una conferencia de dos horas, con reporteros presentes, en un lugar cerrado, asumiendo que se trataba de “una gripa”, que al final fue Covid-19.

En enero de 2021 también declaró que estaba infectado, por lo que muchos desconfían si en verdad ha tenido ya dos veces Covid, y especulan que acaso alguna de estas dos ocasiones se ha tratado de un artilugio de propaganda para tratar de estar más cerca de la gente, al compartir el mismo sufrimiento por la enfermedad.

Por lo pronto, sea lo que fuere, AMLO no tendrá -como “el pueblo” al que tanto dice amar-, a su familia haciendo largas filas para buscar tanques de oxígeno para él, ni le negarán la atención en ningún hospital, ni pasará penas por no conseguir cama en un hospital, ni experimentará el drama de no obtener medicinas en ningún lado, como mucha gente común y corriente.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, lo ha dicho muy bien. Tuiteó: “Celebro que el presidente López Obrador tenga médicos y enfermeras a disposición, cama de hospital asegurada, acceso hasta a los medicamentos que no hay en México y un palacio para descansar. Que se alivie pronto con atención de primera, mientras el resto sufre con la de cuarta”.

Un usuario de twitter, Salvador Fajardo, posteó que hubieran mandado a AMLO a hacerse la prueba para comprobar si tenía Covid, a las largas filas que hace la gente en las calles, en los hospitales de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El tabasqueño informó que aunque tenía “síntomas leves”, permanecería aislado, pero realizando trabajo de oficina y comunicándose de manera “virtual”.

La tarde del lunes 10 de enero de 2022, AMLO aún sostuvo reuniones con algunos de sus funcionarios, entre los cuales está Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Embajador de Estados Unidos Ken Salazar también habría asistido a Palacio Nacional, aunque no vio directamente al presidente mexicano, sino a los responsables del proyecto del Corredor Transístmico.

Notas periodísticas señalan que AMLO resultó positivo a Covid-19 tras haberse entrevistado la semana pasada con Tatiana Clouthier, la secretaria de Economía y con María Luisa Albores, titular de la Semarnat.

Fernando Belaunzarán, político opositor, criticó que quien ha quedado a cargo de la operatividad del gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, convivió este lunes 10, con AMLO ya ronco, horas antes de que le diagnosticaran Covid.

Y este martes 11, lo suplió en la conferencia mañanera, sin usar cubrebocas, lo mismo que el tristemente célebre Hugo López Gatell, subsecretario de Salud que ha incurrido en fuertes contradicciones para quedar bien con el presidente. “No es solo el Presidente, tenemos un gobierno covidiota”, tuiteó Belaunzarán.

El diario Reforma hizo ver que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, convivió con el Presidente y luego asistió a un evento a una escuela en la alcaldía capitalina Miguel Hidalgo, donde habló sin cubrebocas.

El sábado 8 de enero, México alcanzó su récord de contagios diarios llegando a 30.671, y rebasando así los 28.953 registrados el 18 de agosto de 2021. Además, el viernes 7 se superó la cifra de 300 mil muertos debido al COVID-19, que colocarían a al país en el quinto lugar a nivel mundial, por decesos relacionados a esta infección.

El 4 de junio de 2020, AMLO decía sonriente que ayudaba mucho para no contagiarse de #Covid_19 “no mentir, no robar y no traicionar”. Usando su propio criterio, como ya le ha dado a él dos veces, habría que saber cuál de esas tres cosas hizo él, o si las tres juntas.