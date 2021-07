Ana Pastor y su Newtral, o la zorra cuidando el gallinero

Magdalena del Amo.- Al principio creí que era un rumor. No podía ser que el filtro de veracidad de las noticias estuviera instalado en la mente-ideología de Ana Pastor. No lo podía creer, porque estamos hablando de una de las periodistas más sectarias de España. Hay varias dentro del izquierdismo radical que compiten por el galardón de este profetizado Miniver orwelliano, pero ESTA lleva siempre puesto el disfraz de moderada y la condecoración de gran periodista concedida por la izquierda y asumida por la derecha, por imitación, no vayan a decir. Y siempre dirán, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Dejen ya de hacer méritos y de hacerse perdonar. A ver si empezamos a espabilar. Pastor, de gran periodista, nada. El periodismo –en teoría— es un servicio público que se sustancia en enterarse de la verdad y contarla, y esto no es lo que hace esta señora, a la que vemos emplear la mano dura del verbo cuando el entrevistador no es de su cuerda y, en cambio, babear ante la izquierda, alabar a los dictadores y hacer girar su rueda de mentiras, injurias y calumnias.

Vamos con el segundo ingrediente de la tarta. En 2019, directivos de Facebook mantuvieron una reunión con representantes de los equipos técnicos de los partidos políticos españoles. El motivo era analizar cómo abordaban el tema de las llamadas “fake news”, es decir, noticias falsas, o sea, lo que antes se llamaban bulos, de cara a las elecciones del 28 de abril de ese año. Parece que Zuckerberg quiere evitar que lo acusen nuevamente de “interferencia en un proceso electoral”, tras las malas experiencias de las generales de Estados Unidos y Brasil o el referéndum del Brexit y otras campañas. ¿Preocupado de que lo acusen de qué? ¿Facebook perdiendo el sueño por algo que no sea su cotización en bolsa y sus anuncios? Mejor habría que decir que a Facebook, gobernado por la izquierda radical, anticlerical y masónica le molestan no ya los bulos, sino noticias que puedan favorecer a la derecha. Ya sabemos que quien cierra páginas, elimina fotos y contenidos es Don Algoritmo, pero detrás del algoritmo está siempre el componente humano. Como que esto nos huele mal. Habría que explicar cómo se creó la red social y quién está detrás. Siempre se nos habla de estos jóvenes genios que emprenden en una esquina del garaje de su casa, sin ayuda ni medios. Pura fábula, pero no es este el momento de analizar este bulo. Sí, bulo.

El tercer ingrediente es la noticia también de hace unos meses que no podíamos creer. Facebook se había dado prisa y contrataba a AFP, a Maldita.es y a la empresa Newtral de la periodista sectaria protagonista de este artículo, Ana Pastor. Yo diría que la señora Basterrechea, al frente de la sección de “lobby político” en España de Facebook, ya acudía a la reunión con los deberes hechos, y lo de la reunión con los políticos fue solo para vender una moto averiada.

El cometido de la susodicha Ana Pastor es “revisar y evaluar la exactitud del contenido en Facebook publicado en español”. La zorra vigilando el gallinero. Ni más ni menos. Los nazis tenían a Goebbels, la izquierda española a Ana Pastor con su equipo de androides. No está mal que la pareja de Ferreras, quien el fatídico 11M se dedicó a lanzar bulos desde la cadena Ser, entre ellos el de los suicidados de Leganés –que nunca desmintió— vaya ahora a velar por la verdad. Tengo la impresión de estar soñando. Por cierto, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón que instruye la causa contra el excomisario Villarejo y otras causas de enjundia, que hace unos días insinuó reabrir la causa del 11M, acaba de tener un “aviso mafioso”, según definición de los expertos. Otro asunto que huele muy mal. Queremos jueces buenos y valientes, pero vivos.

La gran “fake news” de la periodista Ana Pastor

El nuevo Ministerio de Educación Popular y Propaganda de la “goebbelsiana”, Ana Pastor, se estrenó con una gran mentira. ELLA fue el origen del bulo contra Casado, del que se hicieron eco no solo los medios de comunicación, sino usuarios de las redes sociales. La noticia relacionada con el linchamiento mediático era que los datos personales de las mujeres inmigrantes en estado de irregularidad en España, que desearan dar a su hijo en adopción, no fueran utilizados para iniciar un expediente de expulsión. Comprensible y digno de loa, pero doña Ferreras lanzó la trola y se originó una serie de descalificaciones en cadena que rezumaban odio al por mayor. Aparte del mal gusto, algunos son de juzgado de guardia. Como el de la otrora okupa Ada Colau, que no desaprovecha ocasión para mostrar su falta de principios, de valores y de educación. Este era el texto de su tuit: “Machistas. Racistas. Clasistas. Solo faltaba secuestradores de niños. Fascistas. Toda persona demócrata debe votar en las próximas elecciones para impedir que esta gentuza pueda llegar al poder”. Margarita Robles también hizo campaña con el bulo y lo mismo Marlaska. ¿Esto no es incitar al odio? Lo es, pero todo depende de la ideología del incitador. La red social de Jack Dorsey tiene la buena costumbre de castigar, sobre todo alegando motivo de odio, a comunicadores de la derecha, mientras la izquierda tiene patente de corso para insultar, injuriar y calumniar. Así son las cosas.

¿Nadie va a pedir responsabilidades por este linchamiento injusto? ¿No van a pedir la cabeza de esta periodista “fake”? Hay que echar a esta gente de las instituciones, pero ya. Hay que dejar de financiar con dinero de nuestros impuestos a estos medios de comunicación intoxicadores contra España. Forman una gran secta y pretenden anular a quienes no entran por el aro. No podemos dormirnos en los laureles y permitirles echar más raíces. Son el vivo ejemplo del mal. Todo lo que promueven es destructivo. Llegará un momento en que esto será Venezuela, Cuba e incluso peor. ¿Nadie va a pasarle factura a esta doña por su mentira inmunda?