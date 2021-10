Andalucía, Olona y un partido poco de fiar

Gloria R.*.- “No habrá pacto para los presupuestos”. “Sí habrá acuerdo”. “Cumpliremos con nuestra palabra”. “Damos por roto el pacto con el Gobierno de Moreno Bonilla”. “No dejaremos caer el Gobierno de Andalucía”. “Si Juanma sabe contar, que no cuente con nosotros”. “Seguro que llegamos a un acuerdo en los próximos días”. “Con nosotros no sumarán”. Si quiere que convoque, no pactaremos los presupuestos”. “Daremos estabilidad”. “No seguiremos sosteniendo al PP en Andalucía”. Así, a boca llena, sin miedo a seguir haciendo el ridículo, sin menosprecio alguno al circo que supone el seguimiento de los tres últimos meses de la postura, posturas y antiposturas de VOX ante el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, Macarena Olona, repliega alas y se conforma con ser cabeza de cartel en Andalucía.

VOX esta experimentando una caída electoral que no entienden dentro de las siglas y aún menos entorno a la “curia del Conde”. El circo y la “party-convención” no ha servido de revulsivo como pensaban, todo lo contrario. Si bien hay que entender que las tendencias se han estabilizado y corregido con fuertes cambios en los dos últimos meses, la realidad es que los máximos que tocaron el año pasado no parecen repetirse.

¿Y en Andalucía? Peor. Los datos han hecho que la candidatura de Olona pasase de ser una estrategia para no tener sombra alguna en el Congreso para Abascal a ser una necesidad para resistir resultados. Olona, que siempre ha tenido un gran olfato político se revolvió meses atrás para evitar ser candidata en Andalucía llegando a afirmar a su círculo más cercano que ella “no es una política de media tinta” para ir a una región. Su cabeza esta puesta, junto a la de Espinosa de los Monteros, en 2023. Ella tiene fuerza suficiente e imagen para ser el número dos del partido y ese futuro no pasaba, hasta hace un mes, por Andalucía.

Pero los datos han hablado. El juego de VOX en Andalucía no ha logrado calar entre el electorado, más bien todo lo contrario. “Primero que seamos leales y nos diferenciemos de Ciudadanos. Luego que todo contra el PP y sin acuerdos. Luego que los presupuestos los pactemos con los principios más difíciles de tragar del Gobierno de Juanma. Luego que no sigamos negociando. Luego que sí y ahora de nuevo que no interactuemos. Nos vuelven locos desde Madrid. Ya no sabemos si nos tenemos que sentar, si levantarnos o directamente ir o no a negociar las cuentas” nos dice un diputado de VOX en Andalucía. Todo un juego de “veletismo” político que ya se ha vivido con anterioridad en España con Ciudadanos y anteriormente con UPyD. Un desastre para cualquier partido que rechaza el elector medio.

Y todavía queda juego. Si VOX, como apuntan desde Madrid y ejecutarán en Andalucía, tumba al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, se habrá pegado un tiro en cada pie. VOX siempre ha jugado con los tiempos y con la crispación en la campaña, pero ningún partido político que, por estrategia o por indecisión, hace caer a un Gobierno, logra apoyos nuevos. Todo lo contrario. Si VOX torpedea, como está haciendo ahora mismo, el cambio que se produjo en Andalucía, habrá cavado su tumba en el sur. VOX juega con fuego y se quemará si sigue ninguneando las negociaciones. Si Moreno Bonilla tiene que convocar por la nueva estrategia de VOX, Olona quedará abrasada en unas elecciones de fuego cruzado en la que, por desgracia para la derecha andaluza, será un “todos contra el presidente andaluz”.

“Lo dije y lo mantengo. Nos obligan a cambiar de postura cada dos día y pretenden además que sea Olona – que le tengo mucho respeto y es una tía genial – la candidata. No conoce la estructura y su gente se quedó a puertas de coger responsabilidades tras la paralización de los congresos. Viene a tierra hostil y en un ambiente enrarecido donde los que están no van a ceder su plaza en la asamblea y los que quieren entrar no perdonarán que las listas nos las haga la “curia del Conde” desde Madrid”, nos comenta un alto responsable del partido en Andalucía. Y es que, la losa de aceite de calma que hay en el partido en Andalucía es sólo una fachada, no es real y la tensión crece día a día. Existe una división casi absoluta entre los que piensan que se debe ser útil y evitar el adelanto electoral y dar cumplimiento al mandato de los electores y, por otro lado, los más cercanos a la “curia del Conde” los que piensan que se dan las condiciones de expulsar del tablero político a Ciudadanos y escorar al centro en solitario al PP. Sea la decisión que sea, VOX se enfrenta a una posible revuelta entre sus filas.

Y las guerras internas de los partidos no suelen ir a más, la sangre llega al río pocas veces y de ahí la tranquilidad que vivimos siempre cuando un partido se tensiona. Pasó en el PSOE con Sánchez y Susana Díaz, pasa con Sánchez y Page, pasa en el PP con Casado y Ayuso, pasa en Cs con los restos del “riverismo” y Arrimadas, pasa con Unidas PODEMOS con Yolanda Díaz y Belarra y en VOX pasa con Espinosa de los Monteros y Abascal. Tensiones, en ocasiones ficticias, que permite en el entretenimiento de periodistas pero que, a la hora de la verdad, se hacen valer los galones de cada partido.

Andalucía es un juego peligroso para este tipo de tensiones y más en VOX o en el PSOE. Las encuestas aúpan a Juan Manuel Moreno Bonilla por encima del 37%, es decir, que podría incluso plantear un gobierno en solitario. Un segundo golpe de efecto del PP de Casado en menos de un año que tiraría por tierra a sus oponentes. El PSOE se enfrenta a su peor resultado histórico en el “antiguo bastión” socialista y VOX, con sus “sí pero no” y su “no pero sí” se juega tener algo que decir. Si la “curia del Conde” ha decidido sacrificar a Olona, no es para quitarse enemigos internos de futuro a Santiago Abascal, que también es uno de los principales motivos de este movimiento, pero lo que ha pesado aún más es por el pánico que le da no tener influencia en Andalucía y sufrir un nuevo desgaste que dilapide todas sus opciones de poder ser necesarios para hacer presidente a Pablo Casado. Si VOX hace caer al Gobierno de Andalucía, VOX no se repondrá ni presentando al mismo Santiago Abascal a las elecciones.

Da igual las campañas electorales que usan en las redes sociales con “solo queda VOX” o cosas por el estilo. Los volantazos políticos no se perdonan. Les gusta el ruido e intentan tapar sus pifiadas pasadas, pero van tarde. No puedes montar una “automoción de censura” contra Sánchez y después salvarle de tener que convocar elecciones dándole tus votos a favor en el reparto del dinero europeo. No puedes, tras salvar al PSOE de caer, provocar un tsunami político en Andalucía y salir indemne. Olona no es la panacea que VOX necesita en Andalucía. La panacea pasa por entender entre sus filas que son apoyo y parte del cambio de Andalucía. Si ahora flagelan ese cambio, si ahora tumban al Gobierno de Juan Manuel Moreno, se harán una nueva “automoción de censura” y no podrán explicar a nadie, con un mínimo de pensamiento crítico y conciencia, que han provocado la posibilidad del regreso del PSOE a la Junta de Andalucía.

*El último escaño.

Comparte este artículo