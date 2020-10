Anglada denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción el «chantaje» de un empresario malagueño vinculado a Enrique de Vivero, al que llama «vividor» y «traidor»

El ex líder de Plataforma per Catalunya y actualmente al frente de Som Identitaris (SOMI), Josep Anglada, ha advertido hoy que no aceptará «el chantaje de empresarios ligados a Vox». Se refiere el líder histórico del identitarismo catalán a la llamada de un empresario malagueño para disuadirle de hacer declaraciones contra Vox en Alerta Digital.

«Ante estos hechos tan graves, me veo en la obligación de poner el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción para que actúe de oficio. En política no todo vale y menos querer coartar la libertad de expresión y en cualquier medio», anunció Anglada.

«Quiero que se sepa si quien me llamó lo hizo a título personal, en nombre de Enrique de Vivero o en nombre de Vox. Fiscalía tiene el deber de investigar hasta el fondo estas malas praxis para erradicarlas», añadió. «A mi no me chantajea nadie, y menos la gente de Vox», subrayó.

Sobre este mismo asunto, Anglada se ha manifestado en twitter en respuesta a un militante de Vox en Málaga, que exigía una aclaración al nuevo presidente del partido en la provincia. «Creo que el tal Vivero (o vividor) no aclarará nada, ya que es un malagradecido y un traidor. Tiene de político lo que yo de cura», escribió el político vicense.