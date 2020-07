Anglada, sobre el chalé de más de un millón de euros adquirido por el líder de Vox: «Abascal ha hecho de la política su modus vivendi»

JC.- El 15 de abril de 2019, el líder de Vox, Santiago Abascal, criticaba la «incoherencia» de Pablo Iglesias con la compra de su chalé de Galapagar y decía que ese escándalo supuso la «muerte» de Podemos. Desde aquellas declaraciones han pasado 15 meses. Hace unos días se hizo público que Abascal, a quien no se conoce otra actividad laboral que la política, se acaba de mudar a un chalet de 285 metros cuadrados en el centro de Madrid. La vivienda dispone de una superficie construida de 184 metros cuadrados. La casa se encuentra situada en Pinar del Rey, una zona con uno de los códigos postales más ricos de la capital madrileña. Las reacciones ante ambos casos han sido muy desiguales. Incluso en el caso de Abascal se trata de justificar lo que en el caso de Iglesias carecía de justificación. No es el caso del líder identitario catalán, Josep Anglada, quien comienza preguntando cuántos españoles disponen de un millón de euros transcurrida su vida laboral. «Quien ha pasado de no tener un euro hace dos años, según él mismo decía, a disponer hoy de un chalé solo apto para millonarios, merecería estar al frente del Ministerio de Economía para resolvernos la crisis», ironizó Anglada.

«Sobre el flamante chalé, Abascal demuestra una vez más que hace de la politica su modus vivendi sin importarle lo más mínimo la precariedad en la que viven miles de españoles. Abascal, como máximo dirigente de Vox, no quiere ser menos que Iván Espinosa de los Monteros ni de Rocío Monasterio, ni tampoco que el mismísimo Pablo Iglesias. Por eso se ha comprado ese gran chalé en Madrid valorado en más de un millón de euros», señala el ex presidente de Plataforma per Catalunya (PxC.

Tras subrayar que «Abascal siempre ha pertenecido a la casta política de nuestro país», Anglada señala que el líder de Vox «no ha trabajado en su vida aparte de estar en algunos chiringuitos del PP de Esperanza Aguirre, donde cobraba sin dar golpe».

«Las cuentas de Vox siguen siendo un misterio, menos para Abadscal y alguno más. Ningún cargo de Vox pedirá explicaciones. Todos le deben el puesto al jefe. Vox no es alternativa de nada ni de nadie. Vox es auténtica casta, es una organización piramidal a la que no le importa lo más mínimo las carencias de los españoles», apostilló el político vicense.