Animal Save Movement lucha contra una demanda de 1,2 millones de dólares por defender a mujeres activistas acosadas

Animal Save Movement, una red global de activistas cuyo objetivo es acabar con el uso de los animales en la industria alimentaria, se encuentra en estos momentos luchando contra una demanda por difamación por la cantidad de 1,2 millones de dólares. La demanda ha sido presentada por Anthony Bezjak, activista vegano también conocido como Alex Bez o Amazing Vegan Outreach.

A finales del año 2019, una organizadora de Animal Save Movement envió una queja a la institución informando de que había tenido un encuentro sexual no consensuado con Alex Bez. La organizadora explicó que los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2019, mientras se encontraban en un Airbnb pagado por Animal Save Movement, en la ciudad de Londres.

ASM comenzó a investigar de inmediato el caso y tomó diversas medidas para proteger a las personas organizadoras y usuarias: fortalecieron las políticas contra la discriminación y el acoso, crearon una nueva política de alojamiento y publicaron un vídeo de 25 minutos sobre la importancia de hablar sobre el consentimiento. Además, las personas organizadoras y voluntarias de Animal Save Movement deben leer y aceptar un memorando de entendimiento y un código de conducta, así como la política de redes sociales, la política de vivienda y viajes, una guía de diversidad e inclusión y la política contra la discriminación y el acoso.

La respuesta de Alex Bez llegó el 1 de febrero de 2022 mediante una denuncia por difamación contra Animal Save Movement presentada en el Tribunal Superior de Ontario, Canadá. En el documento oficial señalan 17 publicaciones en redes sociales realizadas por diferentes mujeres, en las que se utilizan palabras como violador y abusador sexual para referirse a Bez. La denuncia califica todas las acusaciones como falsas.

Por su parte, Animal Save Movement ha publicado la declaración de defensa en la que se describen los hechos que acontecieron con Roxanne Steiner Ibañez en octubre de 2019 en Londres. Dentro de este documento se habla del vídeo publicado en Facebook por Alex Bez el 19 de abril de 2020, donde trata de dar su versión de lo ocurrido. En él Bez reconoce haber tocado diferentes partes del cuerpo de Ibañez porque no era “nada que no hubiesen hecho anteriormente” y pese a que ella no respondió ante estos estímulos, e incluso llegó a apartar la mano de Bez de sus partes íntimas, él continuó insistiendo hasta que Ibañez dijo que sería mejor que se fuesen a dormir.

El caso de Ibañez no ha sido la única acusación por abuso sexual que ha recibido el activista. Anita Krajnc, directora ejecutiva de Animal Save Movement, habló con una mujer que explicó haber vivido una experiencia muy similar a la de Ibañez. La mujer declaró que debido a este incidente, ocurrido en 2018, Bez tiene prohibido participar en eventos asociados con la organización por los derechos animales Direct Action Everywhere. Una persona representante de DXE confirmó a Anita Kranjc que una mujer había denunciado haber recibido tocamientos sin consentimiento por parte de Bez. Por otro lado, en abril de 2020, Krajnc fue informada por otra mujer de una situación semejante, en la que el activista buscó mantener contacto sexual mientras que compartían cama con otras personas, entre ellas una que era menor de edad.

Según las leyes de Canadá, el hecho de que haya habido actividad sexual previa no implica que haya consentimiento. Tampoco el consentimiento puede estar implícito por el tipo de relación que se tenga con una persona. El consentimiento debe estar presente en el momento preciso de la actividad sexual. Solo sí significa sí.

Anita Kranjc ha mostrado su decepción en nombre de toda la organización porque Alex Bez haya denunciado a Animal Save Movement, enfrentando entre sí a las personas activistas. Kranjc ha declarado: “Nos defenderemos enérgicamente. Tenemos la obligación de proteger la seguridad de las personas activistas en nuestra comunidad por los derechos de los animales”.