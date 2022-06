Anticorrupción archiva la investigación sobre el contrato del hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta sobre el contrato del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Recordamos que esta causa se inició en febrero tras las tres denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Las supuestas irregularidades en la contratación del hermano de Ayuso fueron utilizadas por la anterior dirección del PP encabezada por Pablo Casado para intentar derrocarla.

Según el decreto de archivo de 21 páginas firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, al que ha tenido acceso Libertad Digital, «el cobro de la comisión investigada por parte de D. Tomás Díaz Ayuso trae causa de su trabajo para PRIVIET, consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados. Esta aportación se produjo en la operación de venta de 250.000 mascarillas al SERMAS pero también en otras. Lo ha acreditado la representación del Sr. Díaz Ayuso mediante la aportación a la causa de documentación relacionada con seis ofertas realizadas por PRIVIET con distintos clientes no institucionales, dentro y fuera de España».

«Los correspondientes correos electrónicos y documentos adjuntos confirmarían su intervención directa en los contactos con el cliente, la localización de posibles proveedores, la preparación de las ofertas o la presentación del producto. Por lo tanto, la comisión percibida por el Sr. Díaz Ayuso corresponde, en una parte -175.000 euros-, a los trabajos realizados para PRIVIET en relación con distintas ofertas, entre ellas la analizada; y, en otra parte -59.203,52 euros-, al bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid», añade.

«La investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que D. Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa PRIVIET, ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación antes descrito, no era en absoluto necesario para presentar la oferta», destaca.

«Tampoco consta que los distintos órganos administrativos intervinientes siguieran en la adquisición de las mascarillas a PRIVIET un procedimiento distinto al legalmente previsto ni que se diera a esta empresa un trato de favor. En este sentido resulta expresivo que la Subdirección General de Contratación desestimara la adquisición de las otras dos partidas de mascarillas a PRIVIET antes referidas y que rechazara igualmente la adquisición del material de protección ofertado por PRIVIET el 23 de marzo de 2020 (50.000, 100.000 y 150.000 unidades de batas) por considerar el precio excesivo y negarse a adelantar el pago de parte del precio, como pedía PRIVIET (posibilidad esta prevista en el art 16 del mencionado Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que permitía los pagos anticipados sin garantía)», afirma el decreto de archivo.

Relacionado



«Por consiguiente, de las seis ofertas realizadas por PRIVIET en las que colaboró el Sr. Díaz Ayuso, el SERMAS solo aceptó una, la que es objeto de las presentes Diligencias. Por lo que se refiere a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento seguido debe calificarse de transparente: D. Tomás Díaz Ayuso, en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real (comisión comercial); PRIVIET transfiere el importe a la cuenta del Sr. Díaz Ayuso y ambos cumplen con sus correspondientes obligaciones tributarias», apunta

«En definitiva, D. Tomás Díaz Ayuso ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas, que viene fundamentada tanto por el material documental aportado por su representación como por los diferentes testigos que han declarado en estas Diligencias. Este relato no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que, tras la práctica de las diligencias reseñadas, no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria», concluye.

La investigación de la Fiscalía europea continúa

Por ello, Anticorrupción acuerda el «archivo de las Diligencias de Investigación 3/2022, sin realizar pronunciamiento alguno en lo concerniente a los posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho, en escrupuloso respeto del marco competencial de la Fiscalía Europea, según quedó establecido en el Decreto de la Fiscal General del Estado de 28 de marzo de 2022″.

Es decir, la investigación que efectúa sobre este asunto la Fiscalía Europea de Concepción Sabadell, la que fuera fiscal del caso Gürtel, sigue abierta.