Anticorrupción archiva la investigación sobre las ayudas covid que el PP vinculó con los padres de Sánchez

El Ministerio Público ha abierto diligencias sobre 13 contratos vinculados al presidente Sánchez y a los ministros, Ábalos, Calviño e Illa.

La Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a las diligencias de investigación sobre una decena de ayudas por el coronavirus que recibió la empresa Industrias Plásticas Playbol, a la que se vincula a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que denunció un diputado regional madrileño en respuesta a la denuncia que se presentó a su vez por el contrato de mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Al igual que hizo unas semanas al archivar la investigación por el contrato del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha hecho público este miércoles un decreto con respecto a la investigación sobre las ayudas concedidas a Industrias Plásticas Playbol, a la que el denunciante, el diputado del PP de la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano, relaciona con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Luzón, la «hipótesis delictiva» que planteaba el denunciante «se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria».

Ve por tanto «improcedente la práctica de cualquier otra actuación, que conduciría estas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo», advierte. Luzón comienza observando que nada aporta el denunciante «acerca de la intervención que pudiera haber tenido el presidente de Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas».

Pese a ello, y ante la «siembra de la duda», la Fiscalía se dirigió a las instituciones implicadas en esas ayudas, como el ICO o CERSA, y de la documentación aportada deduce que es «palmaria» la ausencia de «elemento incriminatorio alguno en unas operaciones que aparecen revestidas de legalidad y respecto a las que aventurar un trato de favor», supondría entrar, dice, en «el ámbito de la pura especulación».

En la misma denuncia del diputado regional del PP se señalaba a siete empresas presuntamente «favorecidas» con esos contratos y la Fiscalía acordó la apertura de diligencias por cada empresa, por lo que este archivo de refiere únicamente a la de Industrias Plásticas Playbol y no a las otras seis, respecto a las que aún no se ha pronunciado.

Se trata de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (a la que el denunciante vincula con el exministro José Luis Ábalos); FCS Select Products (con cuyos responsables tendría lazos de amistad el exministro de Sanidad Salvador Illa) o Páginas Amarillas Soluciones Digitales, ahora Beedigital, vinculada al marido de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Las diligencias también afectan a empresas con las que se hicieron compras supuestamente fraudulentas como Weihai Textile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial y Member Of The Tribe (a la que Sanidad adelantó el 30 % del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1,6 millones de euros, se incumplió el plazo de entrega y la Administración no ha recuperado el dinero adelantado).