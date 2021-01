Antifa celebra la llegada de Biden quemando banderas de EEUU en Seattle – La Gaceta de la Iberosfera

Tras la investidura del presidente Joe Biden, se han desarrollado varios altercados. Los manifestantes de Antifa y Black Lives Matter unieron fuerzas en Seattle para bloquear el tráfico en el centro de la ciudad.

“No cops, no prisons, total abolition!” Antifa march through Seattle tonight for an Inauguration Day J20 demonstration #Seattle #SeattleProtests #J20 pic.twitter.com/zGit8Uqmkn — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 21, 2021

Los manifestantes gritaron “Sin policías, sin cárceles, abolición total” mientras marchaban por el distrito comercial del centro. También quemaron banderas americanas en medio de la calzada.

American flags are burned on the streets of Seattle as part of tonight’s J20 Direct Action #Seattle #SeattleProtests #J20 pic.twitter.com/DTL9CzEHnF — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 21, 2021

En varios vídeos publicados en Twitter se muestran los daños y la violencia que se ha desatado por la noche en la ciudad. Los funcionarios del Departamento de Policía de Seattle tuitearon fotos que ilustran como se vandalizaron los negocios del centro.

Police are monitoring a group in #DowntownSeattle. Multiple sites have been vandalized. One arrest made for property damage. pic.twitter.com/oLfIsGt5Af — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) January 21, 2021

Se atacó al Palacio de Justicia de los Estados Unidos y a los agentes de policía que intentaban recuperar el control del área.