Antonio Bellido Marín gana el Premio Accolade por Rumbo al Paraíso Fiscal

Antonio Bellido se ha hecho con el Premio The Accolade Global Film Competition. El galardón reconoce a los profesionales del cine, la televisión, la videografía y los nuevos medios que demuestran logros excepcionales en el oficio y la creatividad, y a aquellos que producen entretenimiento destacado o contribuyen a un cambio social profundo.

Los trabajos son evaluados por profesionales altamente calificados en la industria del cine y la televisión.

En el caso de Bellido Marín, el premio se concede por su trabajo Rumbo al Paraíso Fiscal, un largometraje de cine mudo neorrealista que habla, en términos de crítica social, sobre la crisis económica que vivió España entre los años 2008 y 2014. En él tienen cabida la política, la corrupción e incluso la evasión de capitales como su título indica.

Con un argumento tratado con humor fallero, se ha montado a través de él un musical del que el director es, aparte del actor, también, productor, guionista y el compositor de todos los temas musicales.

Al ganar este galardón, Antonio Bellido Marín se une a las filas de otros ganadores de alto perfil de este premio internacional, incluida la producción ganadora del Oscar de La dama en el número seis de Malcolm Clarke, el talentoso Dave Bossert de Disney por su corto documental The Tunes Behind The Toons, el veterano de la industria de Hollywood Ron Howard por When You Find Me y Highwire Films Australia por su popular serie de televisión ABC, veintitantos.

Rick Prickett, presidente del Concurso de Cine Global Accolade, comentó que “el Accolade no es un premio fácil de ganar. Se reciben inscripciones de todo el mundo, desde empresas poderosas hasta nuevos talentos notables. El Accolade ayuda a establecer el estándar de artesanía y creatividad. El objetivo de The Accolade es ayudar a los ganadores a lograr el reconocimiento que merecen”.

Antonio Bellido Marín, maño de nacimiento, ha vivido en varias ciudades españolas a lo largo de su vida, dejándose impregnar por la cultura de todas ellas. De hecho, entre los años 60 y 70 formó parte de los movimientos musicales que agitaron la Ciudad Condal, aunque prácticamente su trayectoria laboral transcurre, durante 40 años, en un grupo bancario como analista de riesgos, director y promotor de negocios empresariales.

Actualmente, ha dado un paso al frente para volcarse con su verdadera pasión: el arte. Escritor, guionista, director de cine, compositor y cantante, en su haber cuenta con numerosas creaciones con su firma.