Antonio Calle: «Vox Málaga está tomado por una panda de bandoleros. Coronel, por España, sin miedo a nada ni a nadie»

Antonio Calle*.- Que no os engañen: Vox Málaga está tomado por una panda de bandoleros. Siempre se ha aplastado a los críticos, se ha perseguido y señalado a los que se han atrevido mencionar los flagrantes errores de la dirección provincial.

Hablan de trabajar, trabajar y trabajar, pero el centro de su trabajo es difamar a quienes pueden hacerles sombra.

El ejemplo lo tenéis en la campaña que están haciendo, no aportan nada nuevo, ninguna idea, ni siquiera la más mínima autocrítica por el desastre electoral. Su campaña se centra en hundir la insumergible honorabilidad de Enrique de Vivero, nada más. Es lo que han hecho siempre, su lema bien podría ser descalificar, amedrentar, arrinconar. «El Perro judío», «el viejo cabrón», «la coja», y otros descalificativos son habituales en el entorno de terror del CEP de Vox Málaga, para todos aquellos compañeros que en algún punto de los últimos 5 años se han atrevido a disentir del criterio único del presidente provincial.

Si has tenido oportunidad de trabajar cerca del CEP con alguna responsabilidad, con la ilusión propia de un afiliado que se acerca a este proyecto para servir a España, lo habrás comprobado en primera persona. El desprecio absoluto por las personas a las que ellos ven como subordinados. Voces, humillaciones públicas, desprecios personales, descalificaciones, amenazas… incluso al punto de echar a una señora mayor de la sede lanzando exabruptos a viva voz.

Muchos sois testigos de tamaña carencia de formas, decoro y respeto. Y todos sois testigos del enorme descalabro electoral del partido. Córdoba, Granada, Sevilla, Almería… se obtuvieron concejales en todas las capitales salvo en Málaga. No ya sólo se perdieron 50.000 votos en menos de un mes, sino que al candidato de Vox Málaga no lo votaron ni sus amigos. Cuanto más lo conocían, menos ganas de votarle. ¿Habeis oído algo de autocrítica? No, es que Paco de la Torre era muy fuerte. ¿Nada de autocrítica Presidente? ¿Ni siquiera unas clases de oratoria? ¿No será que nuestro candidato era más bien flojito? ¿en qué es Málaga referente en España, como se vanaglorian en decir? ¿En cómo se perdió Torremolinos por colocar a la hija de un amigote? ¿En cómo se perdió Mijas por querer pisotear al candidato? ¿en cómo se hundió el equipazo de Marbella por el bochornoso asunto del puticlub? ¿Por cómo se obtienen 0 concejales en la capital? ¿Por el riero de dimisiones de personas que lo pusieron todo al servicio de esta causa? Resulta que todos ellos «buscaban cargos», «salieron rana»… claro, una vez más la descalificación. Los de la ejecutiva en cambio no buscaban cargos, noooo, lo de figurar en los primeros puestos y meter en listas a sus esposas e hijos era sólo casualidad.

Ahora tenemos la oportunidad de recuperar este partido para los afiliados. La oportunidad de hacer limpieza y reconstruir este proyecto en el que un día nos embarcamos llenos de ilusión. La oportunidad de reconstruir este partido que han dejado hecho un solar… aunque digan que estamos en nuestro punto máximo de afiliación (madre mía qué triunfalismo) todos conocemos al menos a 10 personas que se han dado de baja, por perder la fe en esta ejecutiva. La oportunidad de sacar a Málaga de la insignificancia, del ridículo electoral, de la palabra grosera, del dedo inquisidor, de la ineptitud ante los micrófonos.

Es el momento de aunar todos nuestros esfuerzos y no dejar que nos sigan haciendo el relato otros 4 años. De asumir que otra forma de llevar este barco es posible, y que de la mano de Erique de Vivero lo vamos a conseguir.

Para los de vox, esta vez votar será como cuando se despejan los nubarrones y sale el sol. Que nadie por mucho miedo que dé sea capaz de quitarnos la ilusión.

Mi coronel, por España, sin miedo a nada ni a nadie.

¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!

*Profesor y militante de Vox en Málaga