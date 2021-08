Antonio Pulido: «Fue una vergüenza que la Gestora de Vox Málaga recurriera a la policía contra sus propios compañeros» (Video del director de AD)

AD.- No hay mejor muestra del éxito de la concentración el pasado viernes de la Plataforma Antigestora de Vox Málaga, frente a la sede provincial del partido, que la imagen de la diputada nacional Patricia Rueda teniendo que salir escoltada por antidisturbios de la policía. Es la primera vez que dirigentes de Vox se parapetan en la policía por miedo a sus militantes. Javier Ortega Smith ha puesto en azar el destino de Vox al convertir las provincias en las damnificadas de una fracasada organización territorial concebida para el control de la organización desde Madrid y por unos pocos. ¿Verdad que esto no parece lógico? Pero es que la dirección de Vox empieza a tener una lógica que no es una lógica que tuviera éxito en la empresa privada. Hay que llevar muchos años sesteando en los chiringuitos mantenidos con dinero público para no percatarse de eso.

La lógica zigzagueante de Vox ha descabezado al partido en más de 30 provincias españolas, en manos de gestoras incompetentes nombradas a dedo por Ortega Smith. “Ortega Smith está como un cencerro”, señaló uno de los militantes que acudieron a la concentración del viernes frente a la sede de Vox Málaga al ver los furgones de la policía. No seremos nosotros los que avalemos ni refutemos dicha afirmación, si bien nos preguntamos si se trata de una decisión juiciosa la de echar a la policía contra tus propios compañeros. Y se hizo con sutilezas que resultaron bastante toscas, como por ejemplo decirle a los agentes que los concentrados eran de otros partidos, lo que obligó a estos a tener que mostrar sus credenciales como afiliados de Vox a los custodios uniformados de la autoridad contravenida. ¿Y de quiénes tenían que defender los agentes a esos malandrines que oteaban el horizonte oscuro que se le presenta a Vox Málaga desde el interior de la sede? ¿De patriotas honrados y cabales que portaban armas tan amenazadoras como enseñas nacionales y símbolos de Vox? No hay mejor ejemplo para describir la cloaca de partido que algunos todavía se empeñan en observar como una opción salvadora para España.

Dígase lo que se diga, congregar a medio centenar de personas (la presencia intimidadora de los policías disuadió a otros muchos), con media España de vacaciones y bajo los rigores de una calima infernal, no es algo que esté al alcance de cualquier colectivo. La Plataforma Antigestora ha venido para quedarse. Lo expresa así de rotundo su líder, Antonio Pulido, convertido ya en una saludable referencia para críticos de Vox en toda España. Fue expulsado del partido por su “estrecha relación” con el director de AD. Así como suena. Son los mismos caraduras que hablan de “cordones sanitarios” en Ceuta. ¿Es más inmoral nombrar “persona non grata” a Abascal en Ceuta que laminar a un miembro de Vox simplemente por ser amigo de una “persona non grata” para Ortega Smith y su banda?

Hemos conversado con Antonio Pulido:

¿Qué valoración hace de la concentración del viernes?

Reunir en Málaga, un viernes 30 de julio, con la gente o bien de vacaciones o a punto de iniciarlas, con cerca de 40 grados, a 40 personas, solo puede ser considerado un auténtico éxito. Muchas otras personas acudieron y se marcharon cuando vieron a tanta policía, por temor a posibles incidentes. Sin esos hándicaps y en otra época del año, estoy seguro que hubiéramos reunido a más de cien personas. Por consiguiente, el objetivo de la convocatoria se cumplió, si bien no creo que tengan el valor de enviar a Madrid el manifiesto que pudimos entregar en la sede. Pero al menos lo intentamos.

¿Le sorprendió el gran despliegue policial?

Fue una vergüenza que recurrieran a la policía contra sus propios compañeros de Vox Málaga. De seguir así, este partido se diluirá en su propia incompetencia. Endosar a las arcas públicas el coste de tres furgones policiales y una decena de agentes es más propio de Pedro Sánchez que de Vox. Una auténtica vergüenza. Pero no acaba ahí la cosa. Trajeron a la policía mintiéndole. Cuando los agentes nos pedían los carnés, nos preguntaron que quiénes éramos. Cuando comprobaron que las personas concentradas eran militantes de Vox, reconocieron que les habían dicho que éramos miembros de otros partidos y que pensábamos reventar el acto que la diputada Patricia Rueda celebraba dentro de la sede. Por cierto, para respaldar a la diputada hicieron un llamamiento pidiendo a los afiliados que acudieran a la sede. Se presentaron solo ocho. Si nos hubieran dejado entrar a nosotros, Patricia Rueda habría logrado la mayor presencia de militantes que ha tenido nunca en sus actos como diputada. También engañaron a los policías asegurándoles que no teníamos permiso para concentrarnos y que, por consiguiente, no podíamos concentrarnos porque éramos más de 20 personas. No es necesario aclarar que teníamos el preceptivo permiso de la Delegación del Gobierno. He de decir sin embargo que el comportamiento de los policías fue ejemplar. Ellos solo cumplían con su obligación y terminaron siendo aplaudidos por nosotros.

¿Quiere decir que la Gestora trató de evitar la concentración pacífica de unos militantes de Vox mintiendo a la policía sobre la naturaleza ideológica de los asistentes?

Mintieron a los afiliados, mintieron a la prensa y mintieron a Madrid. Parece mentira que todos les pillemos en sus mentiras, menos Madrid. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Por ejemplo, al empezar las primarias teníamos 2700 afiliados y el viernes, en declaraciones a la prensa, redujeron la la cifra a 2000. Esto significa que Vox Málaga ha perdido 700 afiliados en solo seis meses.

¿Aceptaría usted reunirse con miembros de la Gestora?

Quiero dejar un mensaje claro. La Plataforma nunca aceptará reunirse con nadie de la Gestora, ni aceptaremos el resultado de unas elecciones primarias, si previamente no se ha restituido a todos los afiliados que han sido expulsados entendemos que arbitraria e injustamente. Creo que lo he dejado claro: nunca.

No parece que la imagen de la Gestora de Vox Málaga buscando la protección de la policía ante sus propios militantes sea la que más le interese al partido

La imagen que dio la Gestora, con todos escondidos y agazapados en el interior de la sede, protegidos por la policía, fue patética y deplorable. Me viene a la mente la imagen de Abascal fumando un puro y enfrentándose a los podemistas. ¿Y estos de la Gestora son los que van a sacar España adelante? Pensadlo bien.

¿Qué le pareció el gesto de Antonio Alcázar, presumible candidato a la Alcaldía de Málaga, haciendo una peineta a sus compañeros?

Lo de Alcázar fue una insensatez total que le terminará pasando factura. Un político no puede hacer esas cosas, por mucho que lo critiquen. Tan solo se le silbó al entrar en la sede. Si Antonio Alcázar no sabe aguantar unos silbidos, entonces lo mejor es que se dedique a otra cosa y no al ejercicio de la política.