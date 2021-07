Antonio Pulido, líder de los críticos de Vox Málaga, tras los furibundos ataques de la Gestora contra Armando Robles: «Hay que echar a estos sinvergüenzas, no se merecen el puesto que tienen» (Audio)

AD.- Aluvión de adhesiones de militantes y simpatizantes de Vox Málaga al director de AD tras las difamaciones vertidas por la Gestora en una nota de prensa enviada desde Madrid y que, sin embargo, fue elaborada en Málaga por el licenciado “Jeta” Miras, a instancias de Antonio Sevilla.

Las muestras de apoyo a Robles proceden de militantes y simpatizantes de todas las edades y condiciones. Lo explicaba hoy Julia Navarrete, número 3 en las listas del partido verde en Benalmádena: “Armando Robles es reconocido por muchos militantes de Vox como nuestro líder ideológico. De ahí que asumamos como propia cualquier ofensa de la que sea objeto. Robles es más querido por la militancia que todos los miembros de la Gestora juntos; de ahí que lo estén intentando todo para hacer desaparecer la influencia que este dignísimo periodista ejerce sobre todos nosotros”.

Otro de los militantes emblemáticos de Vox en Málaga, Bartolomé Sánchez, ha reaccionado de forma clara y expeditiva: “Armando Robles tiene más dignidad y más cojones que toda la Gestora de Vox Málaga. Acostumbrados como están al orgullo gay, cuando tienen que vérselas con un hombre de verdad, enloquecen”.

“Actitud totalmente mafiosa”

Pero sin duda, las manifestaciones de Antonio Pulido, el líder de la poderosísima Plataforma Antigestora de Vox Málaga, han sido la que más repercusión han tenido durante toda la mañana: “No tengo palabras para decir lo que ha hecho esta gente. Esta Gestora cae cada vez más bajo. Mi apoyo total a Armando Robles. Por lo que a mí respecta voy a seguir luchando, con más convicción que nunca. Estos sinvergüenzas no se merecen el puesto que tienen y debemos echarles, pase lo que pase”, ha señalado.

Respecto a la concentración de protesta de mañana frente a la sede provincial, Pulido se muestra igual de rotundo: “Si a alguien le quedaba dudas sobre ir o no a la concentración de este viernes, este comunicado es lo que debe convencerle de que hay que ir sí o sí. Esto es una actitud totalmente mafiosa y no lo podemos permitir. No sé si al final llegaremos a buen puerto, pero desde luego dolor de cabeza les vamos a dar… y que no se crean que nos van a asustar por una notita de prensa que saquen. Ahora es cuando tenemos que ir todos unidos”, ha apostillado.

“Una Gestora corrupta”

También el hasta hace unos días coordinador de Vox en Mijas, destituido tras sus denuncias acerca de la posible existencia de una trama urbanística de cara a las próximas elecciones municipales, se ha pronunciado sobre la “guerra sucia” desatada por la Gestora contra Robles. “Resulta evidente que las verdades de AD están haciendo daño en la línea de flotación de una Gestora corrupta, donde hay gente que colabora con cargos del PSOE, PP y Ciudadanos por el carguito y por el dinero. Si ladran es que cabalgamos; si necesitan hacer una nota con insultos y sin pruebas, cabalgamos; y si los que defienden el honor no lo practican, cabalgamos. Un abrazo, Armando”, ha escrito Alberto González.

“No saben con quién se han metido. La afiliación ninguneada apoya al cien por cien a Armando Robles”, ha manifestado Patricia Coronel, ex coordinadora de Vox en Ronda.

Por su parte, militantes de Vox en Marbella han pedido hoy la dimisión de la Gestora ante este nuevo escándalo protagonizado por “el rebaño de indigentes intelectuales” que pastorea Patricia Rueda.

“Deleznable ataque furibundo”

En el grupo de WhatsApp de la Plataforma Antigestora, y que lo compane un centenar y medio de afiliados y simpatizantes, uno de sus miembros refuta la nota incendiaria de Vox a instancias de Sevilla bajo el título “Un análisis desapasionado del escrito”. Esto dice:

“Al margen de lo que expondré a continuación, lo que más me ha sorprendido es la falta de solidez y consistencia del documento, así como la ausencia de una mano correctora, antes de su publicación. 1- Se equivoca en la fecha de las primarias. No es un mero baile de números.

2- Comentarios sobre los dos cabezas de lista de las primarias, sin aportación de prueba alguna.

3- Comentario, como que se produjeron por la creación de la Gestora, el inicio de los ataques a Patricia Rueda. Todos sabemos que la mayoría de los afiliados admitieron, inicialmente, la creación de la Gestora, y que el posicionamiento en contra de ella ha sido a posteriori, tras la comprobación de su inefable gestión e ineficacia.

4- Se nos reprochan los ataques a la Ilma. Sra. Diputada Nacional, cuando eso no es cierto. No se le critica “intuito personae” sino se critica su gestión.

5- Se habla de la adhesión de los afiliados, cuando es público y notorio la situación de bajas, impagos de cuotas y desafección que hay entre la militancia de VOX Málaga.

6- La repetición constante de adjetivos y circunloquios, sobre el mismo tema, me llevan a pensar que lo ha escrito alguien corriendo y si meditarlo mucho.

7- Respecto al resto del escrito, me parece deleznable el ataque furibundo a una persona que se merece todo el respeto”. Partidos políticos y representantes de la sociedad civil se han sumado a las críticas contra Vox Málaga con la misma contundencia. Reproduciremos todos estos testimonios en sucesivos artículos.

AUDIO DE ARMANDO ROBLES REFIRIÉNDOSE A LOS HECHOS: