Antonio Sevilla: ¿Macho Man, agente 007 o Torrente?

AD.- ¿Entendéis ahora por qué los militantes de base os han dado la espalda y por qué las opciones electorales de Vox menguan en la medida que la gente percibe que quien se comporta como Antonio Sevilla no puede ser tomado en serio?

Algún día, en las aulas de Ciencias Políticas, tendrá que estudiarse la gestión de la todavía Gestora de Vox Málaga como el ejemplo paradigmático de incompetencia y ridiculez de sus mandos. Con Antonio Sevilla se hace realidad el adagio de que una imagen vale más que mil palabras. ¡Y qué imagen! ¡Qué hombre este!

Se comienza garbanceramente llamando líder a cualquiera, se obvia esta calidad, se le pasa la pluma por el hocico, y acaba posando como un Macho Man con algunas mujeres militantes del partido, a las que también hay que ver con detalle para que la escena resulte aún más grotesca y risible. ¿No han notado ustedes un cierto parecido cómico entre el torremolinense de origen granadino y el personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming? Nuestro particular agente 007 no empuña una pistola ni tendrá nunca el glamour de Pierce Brosnan, pero no le negarán un cierto aire de pelícano triunfal volando como una Campanilla por encima de sus musas. ¡Y qué musas! Evitaremos comparaciones para no toparnos con las feministas.

En cambio sí diremos que el madurismo donoso de Antonio Sevilla no podía tener mejores acompañantes que esa colección de beldades que, para desdicha del arte, no han sido esculpidas aún en un peñasco berroqueño para deleite de las generaciones futuras de cirujanos plásticos.

Ahí queda Vox Málaga, en manos de Macho Man, alzándose en el machito, siempre presto, él y toda su plana mayor, a defendernos de los talibanes, si preciso fuere.

¿Se les ocurre otra explicación a la conducta descerebrada de quien osa posar de esta guisa? ¿Nadie rechista? ¿No hay mujeres en Vox que sientan vergüenza ajena y pongan el grito en el cielo ante tamaña exhibición de casposidad mal entendida? ¿Queda gente en la Gestora que no haya extraviado el concepto del decoro?

Claro que acaso la explicación sea mucho más simple. Por ejemplo, que Sevilla quiera ocultar sus complejos con esos tics de adonismo carpetovetónico que lo dibujan como un personaje aún más lastimoso de lo que es.

Le pega más disfrazado de Torrente y rodeado de chonis.