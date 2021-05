Antonio Videra, profesor universitario y militante del partido de Abascal: «Nuevamente, en VOX Málaga, se está gritando en silencio la necesidad de cambio»

Antonio Videra.- En noviembre 2020, la presidenta de la Gestora provincial, Patricia Rueda, realizó una entrevista en el periódico Sur señalando que se abría una nueva etapa de esperanza e ilusión en el partido a nivel provincial y que era el momento de buscar soluciones y no crear problemas. Después de varios meses de funcionamiento de dicha gestora procede realizar un modesto y humilde análisis de la situación actual.

Todo empezó el pasado mes de septiembre 2020, cuando el Comité Electoral Nacional de VOX anunció la convocatoria de elecciones primarias en varias provincias españolas. En muchas de ellas se presentaron distintas listas de afiliados que pretendía competir para ser la alternativa de gobierno del partido y liderar un proyecto de mejora en la organización. Fuimos muchos los afiliados que entendimos que el cambio, aunque sumamente difícil, era posible. El proceso se inició y finalizó con la victoria de una de las candidaturas que no fue ratificada por el Comité Nacional desembocando en un periodo transitorio gobernado por una gestora inicialmente compuesto por cinco miembros de los que dos tuvieron que dimitir.

Un grupo compuesto por unos 100 afiliados de distintas localidades redactamos un informe sobre la situación de división del partido y propusimos en una reunión concedida por Patricia Rueda y Jacobo Vázquez una serie de mejoras en el funcionamiento del partido fruto del análisis y reflexión de afiliados que conocíamos bien a nuestro partido por llevar años afiliados y por haber participado en multitud de actos y campañas electorales.

Así, transmitimos la necesidad de dar mayor participación e información a los afiliados, de aumentar la transparencia en la gestión, incrementar el número de reuniones con afiliados en las localidades y distritos y mejorar la política local y los contactos con los ciudadanos. Pedimos que las estructuras internas fueran elegidas democráticamente por los afiliados de cada localidad y distritos. En definitiva, solicitamos un nuevo rumbo en el funcionamiento y gestión del partido que pivotara sobre una alternativa de regeneración democrática dónde el afiliado participara, fuera respetado e integrado en todas las tomas de decisiones del partido.

Sin embargo, lo que estamos viendo muchos afiliados es que la toma de decisión y las designaciones que se están produciendo no obedeces a esa renovación democrática y participación de las bases en las decisiones del partido. No se han realizado reuniones con la militancia, no se han realizado los debates suficientes para ver qué opinan los afiliados sobre el partido y sobre la política en cada localidad o distritos.

En muchas ocasiones, los afiliados ni siquiera conocen al coordinador recién elegido, recién afiliado y proveniente incluso de otras formaciones políticas preguntándonos si no hay nadie entre los afiliados de dicha localidad para ocupar esos puestos en lugar de traer a un perfecto desconocido para ello, lo que se conoce en el argot político como un “paracaidista”. También se está viendo que no hay participación suficiente en las mesas informativas y en muchos actos y muchas veces observamos que deben ser los miembros de la comisión gestora o los vicesecretarios los que deben estar ahí para no quedar vacía.

Hablando con afiliados de muchas localidades, se detecta que varios se sienten desmotivados y con una importante falta de interés en colaborar con el partido a nivel provincial. Es un hecho contrastado que la motivación está directamente relacionado con la productividad. Esta desmovilización que está llegando a niveles estratosférico puede afectar negativamente en la transmisión del mensaje de VOX a nivel provincial y a los resultados electorales en las futuras contiendas municipales, autonómicas y nacionales. Es necesario que tomemos en cuenta lo que se está debatiendo en el seno del partido por los afiliados de base, ya que son la materia prima sin la cual es imposible que funcione un partido político. También pensamos que está siendo dificultado el trabajo político en las distintas localidades agravado por el hecho de que dos miembros de la gestora y el vicesecretario de organización, puestos de más alta actividad en la gestora, estén siendo desempeñados por concejales o secretaria de grupo municipal.

Estamos preocupados por lo nuestro y por los nuestros porque VOX es un partido político extremadamente necesario en la política nacional con gravísimos problemas de corrupción, de inmigración ilegal y delincuencia, de adoctrinamiento de género, de fragmentación del Estado, de crisis sanitaria y económica, de desempleo y de verdaderas miserias por la que están atravesando muchas familias en nuestro país. Nuevamente, en VOX Málaga, se está gritando en silencio la necesidad de cambio.

*Especialista en psicología forense y profesor universitario.