José Benítez Salas.- En la paradoja de Aquiles y la tortuga, Aquiles está disputando una carrera contra una tortuga. Aquiles concede a la tortuga una cierta ventaja.

Suponiendo que ambos comiencen a correr a una velocidad constante (uno muy rápido y la otra muy lenta), tras un tiempo finito, Aquiles alcanzará el punto de partida de la tortuga. Durante este tiempo, la tortuga ha corrido una distancia mucho más corta. Aquiles tardará un poco de tiempo más en recorrer esta distancia, intervalo en el que la tortuga habrá avanzado un poco más; por lo que a Aquiles aún le queda algo más de tiempo para llegar a este tercer punto, mientras la tortuga sigue avanzando. Por lo tanto, cada vez que Aquiles llega a algún lugar donde ha estado la tortuga, todavía tiene algo de distancia que recorrer antes de que pueda alcanzarla.

En su aporía Zenón no menciona la longitud de la carrera, cuando sobrepasará Aquiles a la Tortuga ni cuando llegará a la meta porque todos sabemos como acabará.

Ante la noticia de que “Destacados inversores en bolsa predicen una “histórica” caída en los mercados y alertan de que se está gestando la “mayor burbuja de la historia” publicada por Business Insider el ciudadano de a pie tiende a pensar que no es la primera vez que alguien grita que viene el lobo cuando en realidad seguimos igual y no pasa absolutamente nada. No es así.

Los ahorros son la tortuga, Aquiles es la deuda.

.

Al descatalogarse la IPF de los productos de la banca por su alto coste se ha convertido a los ahorradores en inversores . Con ello se está produciendo un trasvase de recursos de los plazos fijos y depósitos a la vista a inversiones especulativas alternativas: sufragar deuda, fondos de inversión y derivados que terminan materializándose en los mercados bursátiles e inmobiliarios; todo ello ayudado por los estímulos de los gobiernos (más deuda). Aquiles está alcanzando a la tortuga.

Cuando este trasvase de recursos finitos concluya, los rendimientos de estos productos empezarán a caer. El volumen y rotación de la deuda. que ha venido creciendo como una bola de nieve, cesará en cuanto su rentabilidad no pueda hacer frente a su servicio. Aquiles ha sobrepasado a la tortuga y aumenta la distancia.

Será entonces cuando empiece la auténtica lucha por los recursos que se manifestará en una subida de los tipos de interés; el mercado del dinero, ahora intervenido por los bancos centrales, se defenderá.

Con la globalización de la economía lo único que no sabemos es cuanto tiempo podrá seguir creciendo la deuda hasta que explote definitivamente y Aquiles llegue a la meta.uiles y la tortuga