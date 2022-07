Aragonès pide a Borràs que dimita como presidenta del Parlament

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sugerido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que si algún dirigente de Esquerra se encontrara ante su misma situación judicial pondría la institución «por delante» y «se apartaría» del cargo hasta resolver su caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó hace días a Borràs a un paso de juicio por prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación por «abusar» presuntamente de su cargo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) al adjudicar a dedo 18 contratos menores a un amigo.

Sin embargo, la presidenta del Parlament avisó de que no tiene intención de dimitir y defendió, este fin de semana, que el artículo 25.4 del reglamento de la cámara, que reza que se debe suspender a los diputados a los que se ha abierto un juicio oral por delitos vinculados a la corrupción, se debería «anular y erradicar» porque «presenta un problema democrático».

En una entrevista con Onda Cero, el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha sido preguntado sobre este caso y si, como argumenta la presidenta del Parlament, se trata de otro ejemplo de «represión» política y judicial contra el independentismo.

Aragonès ha querido dejar claro que la acusación que se hace contra Borràs y la investigación contra ella es «muy diferente» a otros casos «que tienen relación con decisiones políticas alrededor del referéndum del 1 de octubre».

Preguntado también sobre si se trata de un caso de presunta corrupción, Aragonès ha opinado que «los delitos son los que son»: «Independiente de si es cierto que ocurrieran estos hechos o no, la cuestión es que los delitos que forman parte de este auto de procesamiento son los que son», ha insistido.

«Yo puedo decir lo que haríamos en ERC si fuera una persona de nuestro partido: se pondría la institución por delante, se apartaría, defendería su inocencia si es así y, si finalmente se resuelve favorablemente a esa persona, se le restauraría en sus responsabilidades», ha resaltado el president.

Ha recordado en esta línea que el reglamento del Parlamento de Cataluña «no exige la dimisión», sino que «permite la suspensión» del diputado afectado.

«Por lo tanto, este es un camino -ha añadido-. Pero es una decisión que corresponde a la presidenta del Parlament y a Junts per Catalunya. Y en estos momentos el auto de procesamiento aún no es firme, no hay apertura de juicio oral y por lo tanto tenemos tiempo para ver cuál es su posición definitiva».