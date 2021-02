Argentina afianza su amistad con el régimen comunista chino – La Gaceta de la Iberosfera

En medio de la crisis por el escándalo del Vacunatorio VIP, la flamante Ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó la inauguración de un hospital móvil donado por China en el marco de las relaciones de cooperación entre ambos países. Este evento se encuentra enmarcado en el proyecto de asociación estratégica integral entre Beijing y la Argentina y se suma a las negociaciones ya avanzadas para la firma del nuevo contrato de compra de vacunas.

Vizzotti, acompañada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, recorrieron la sede de la Dirección de Educación Operacional del Ejército Argentino ubicada en la guarnición militar de Campo de Mayo para observar los módulos que integran la unidad asistencial móvil y oficializar personalmente el millonario regalo recibido. El obsequio de China está valorado en más de 5 millones de dólares y se enmarca en el intento chino por reforzar el vínculo dentro del ámbito militar.

“Este hospital tiene mayores prestaciones al recibido anteriormente ya que incluye los vehículos para su traslado”, destacó Agustín Rossi.

“Se trata de un centro de salud integral móvil integrado por 13 componentes correspondientes a distintas áreas hospitalarias y los camiones necesarios para su traslado. Esta incorporación permite incrementar de manera sustantiva las capacidades de las fuerzas armadas para el abordaje no solo de la pandemia covid-19 sino además para la futura atención de distintos tipos de emergencias sanitarias”, detallaron desde el Ministerio de Defensa.

Todo comenzó el pasado 18 de enero, cuando el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se contactó con el embajador de China en la Argentina, Zou Xiaoli, para analizar temas de la agenda bilateral y allí se confirmó la llegada al país de un hospital reubicable donado por el Gobierno de la República Popular China.

Si bien las negociaciones para la cesión del hospital ya habían comenzado casi al término de la gestión del Presidente Mauricio Macri, la asunción de Alberto Fernández y el rápido contacto con el presidente Xi Jinping, aceleraron las tratativas.

A la gestión se le sucedieron de inmediato, una videoconferencia de 40 minutos y cuatro cartas epistolares, todo dentro del contexto de la pandemia y el afianzamiento de las relaciones entre ambos países.

La donación prometida por el ejército chino no se hizo esperar. En el día de ayer arribó al puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, un barco mercante con el flamante hospital móvil. De esta manera se dio cumplimiento al compromiso asumido por los militares chinos siguiendo la política del presidente Xi Jinping, de ayudar a la Argentina.

Del encuentro mantenido el pasado 18 de enero, entre el Ministro Agustín Rossi y el embajador de China en Buenos Aires, Zou Xiaoli, trascendió el acuerdo de una agenda que establece entre otros objetivos, la cooperación militar que incluye el intercambio de personal para la realización de cursos de formación y/o capacitación en materia de industria para la defensa y la adquisición de material bélico móvil para el ejército.

En diálogo con la prensa, Rossi se refirió al tema del llamado Vacunatorio VIP: ”Nosotros tenemos que mirar para adelante, aquí sucedió un hecho y el Presidente fue el primero en advertir que esa situación no podía pasar así nomás y no trató ni de ocultarlo, ni proteger a nadie ni minimizarlo, tomó la decisión que debía tomar en forma inmediata y eligió a una nueva ministra para el área. De esto salimos con más trabajo y más vacuna. Entiendo el enojo que puedan tener los ciudadanos de a pie pero no justifico que de esto se quiera hacer politiquería electoral”, explicó el funcionario ubicado a muy pocos metros de donde se encontraba su par de salud, la Dra. Carla Vizzotti que no aceptó dialogar con la prensa .