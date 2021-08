Armando Robles: «¿De quién hay que salvar España? Los que promueven la llegada de pateras están fuera y son millonarios» (Audio)

JN.- Armando Robles, director de Alerta Digital, ha lanzado un rotundo mensaje en defensa del racialismo y de la soberanía económica de España durante una respuesta en redes sociales a un militante de Vox Málaga. Previamente a la intervención de Robles, el militante del partido verde defendió la exigencia de “salvar España”.

“¿De quién hay que salvar España?”, fue el interrogante lanzado por Robles y que sirvió de preludio a una larga reflexión sobre los principales problemas que a su jucio justificarían la opción salvadora para España. En ese contexto, el director de AD hizo una encendida defensa del racialismo (no confundir con racismo). Se basa el racialismo en la defensa científica de la existencia de las razas humanas, que se fundamenta en las diferencias fenotípicas entre poblaciones que se desarrollan en diferentes ambientes y han evolucionado de manera distintas.

En clara referencia a Vox, el periodista malagueño ha señalado que no se puede defender rectamente la opción identitaria sin contemplar como irrenunciable la defensa del nutriente étnico como base fundamental de las sociedades nacionales. Robles siempre ha defendido que el alto rendimiento intelectual y la fecundidad creativa de las etnias caucásicas ha sido el fruto de la herencia biológica transmitida desde hace centenares de años.

En el mismo debate ideológico, el director de AD criticó a los partidos que se autocalifican de patriotas pero que rehúyen denunciar el “cambio demográfico” y defender la soberanía económica de España. “A mí me indigna que se queme una bandera española, pero me indigna infinitamente más que nuestra deuda esté en manos de estados y corporaciones extranjeras, o que no tengamos una sola empresa referencial que pueda competir en igualdad de condiciones con las mejores del mundo porque hemos sido colonizados económicamente desde la muerte de Franco”, señaló.

“El enemigo no es el desgraciado que llega a España a bordo de una patera. El enemigo son todas esas instancias globalistas que inducen a esta gente a venir a Europa con la ayuda de las mafias migratorias”, manifestó.

Sin duda, toda una lección de compromiso ideológico identitario, marca de la casa, sin adulteraciones ni medias tintas.

