Armando Robles, en «Buenos días, España», ante una ex senadora del PP: «Los complejos de la derecha permite a la izquierda imponernos su basura ideológica»

Que los complejos ideológicos de la derecha social y política española son incurables lo sabíamos.

Lo que ignorábamos es que fueran tan perceptibles frente a la artillería doctrinal que exhibe la izquierda estos días. Estos complejos insuperables se ponen más de manifiesto cuando vemos que la izquierda reivindica sin pudor al genocida Santiago Carrillo, mientras la derecha política ha sido incapaz de exigir al menos el debido respeto a la memoria del inspector de policía Antonio González Pacheco, Billy el niño, recientemente fallecido.

El director de AD, Armando Robles, insistió en que mientras las derechas confinen sus creencias entre los barrotes de la corrección política, la batalla ideológica con la izquierda estará irremisiblemente perdida. Y lo hizo una vez más en el espacio «La ratonera» del programa «Buenos días España», de Radio Cadena Española, que ha contado con la presencia de Ester Muñoz y del jurista madrileño David González. Ester Muñoz fue senadora del PP, tuvo algunas intervenciones contundentes contra el totalitarismo ideológico de la izquierda y en la actualidad trabaja como personal de confianza en la Comunidad de Castilla y León. Ester Muñoz habló en «La ratonera» de las mentiras de la izquierda. Tal vez le faltó precisar que esas mentiras se nutren habitualmente de las verdades que calla la derecha por temor a desafiar las normas del pensamiento único. Lo explicó Robles con su habitual contundencia: «Los complejos de la derecha son incurables y me temo que van a seguir siéndolos. Eso permite a la izquierda imponernos su basura ideológica», dijo.

Puso el ejemplo antes reseñado de la desigual respuesta a los fallecimientos de Carrillo y «Billy el niño». «Los dos fueron igual de criminales», acató el jurista, a lo que Robles respondió: «A esto me refería. Nadie de la izquierda diría compararía nunca a Carrillo con ‘Billy el niño’. Nosotros, sí, pese a que sabemos que Carrillo fue un genocida y a mí no me consta que Antonio González Pacheco matase a nadie». Y agregó: «Ellos defienden a sus verdugos comunistas y nosotros no nos atrevemos a ponderar a quienes hicieron de España una patria grande y fecunda para todos».

Otra prueba del sometimiento de la derecha a los ideales defendidos por la izquierda es el silencio del PP y de Vox ante la ocurrencia de Correos de pintar furgonetas y buzones con los colores LGTBI. Para Robles, podríamos estar ante un supuesto penal. «No es lógico que en unos momentos en los que nos son tan necesarios los recursos económicos que Correos va a malgastar pintando sus furgonetas, la derecha esté tan callada para no ofender a los que parece tener tanto poder».

Al respecto se preguntó por qué a un colectivo que, según las estadísticas oficiales, representa tan solo al 10 por ciento de la población española, se le hacía beneficiario de estas desaforadas campañas institucionales, con gran costo para las arcas públicas.

“España se ha convertido en el campo experimental de Europa a la hora de implementar la ideología LGTB”, concluyó.

