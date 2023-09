Armengol desata la alarma en el PP al cambiar a su antojo las reuniones de la Mesa

La gestión que está haciendo la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de su cargo institucional ha desatado las alarmas en el Partido Popular por el grado de «sectarismo y arbitrariedad» de sus decisiones, según han asegurado a THE OBJECTIVE fuentes de este grupo parlamentario. Tras la aceptación de las diversas fórmulas de acatamiento de los nuevos diputados y abrir un proceso para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales; este martes dejó en el aire la celebración de la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, que siempre se produce en martes, alegando que un miembro de la misma, el representante de Sumar, se encuentra en un viaje internacional.

Los populares no descartan que detrás de esta decisión se puedan esconder algunas maniobras del PSOE para retrasar la Mesa mientras toman decisiones en el proceso de negociación de la investidura. La alarma se ha activado, ya que Armengol ha roto uno de los usos tradicionales en la Cámara: reunión de la Mesa los martes a las diez de la mañana y, a continuación, Junta de Portavoces.

Sin embargo, este martes, Armengol comunicó a los miembros de la Mesa que la semana que viene «puede ser el miércoles y la Junta de Portavoces el jueves, el porqué, esa decisión le corresponde a la presidenta. Como no hay un calendario de mesas ni de periodo de sesiones, hace lo que le da la gana», comentan fuentes parlamentarias. Esta decisión, a juicio de estas fuentes, demuestran la «tremenda arbitrariedad con la que está actuando Armengol. A su favor, este martes alegó que en agosto la reunión se hizo el lunes por la tarde, pero estábamos en periodo inhábil. Ahora estamos en periodo hábil, se ha iniciado el periodo de sesiones y los usos establecen que los martes por la mañana, a las diez, hay Mesa, y después Junta de Portavoces. Si hay un asunto que resolver, se reúne la Mesa posteriormente para resolverlo».

El enfado en el grupo parlamentario popular ha ido creciendo a medida que ven cómo está ejerciendo su autoridad la presidenta socialista: «Se justificó el aplazamiento de la reunión de la Mesa por un viaje internacional de un miembro de la Mesa, de Sumar, pero no me sorprendería nada que fuera por otro motivo. Armengol es de trato amable pero es muy sectaria y muy arbitraria, va a dejar corta a Batet, no va a actuar con neutralidad».

Legislatura complicada

Hasta ahora, los antecedentes de Armengol en la Mesa le hacen pensar que esta legislatura va a ser muy complicada en lo que se refiere a la gestión del Congreso. Dos son los asuntos en los que ya se han enfrentado: la fórmula de acatamiento de los diputados y el uso de las lenguas cooficiales. A ellos hay que añadir la distribución de los escaños en el hemiciclo. «Están dispuestos a todo», alertan

En relación con el reparto de los espacios en el hemiciclo, subrayan que «ese estar dispuesto a todo lo hemos visto en la distribución de los escaños. Nunca se habían negociado esos elementos materiales para la función representativa en estas condiciones. Podía haber un quítame allá que quiero estar en un escaño, o en otro. Siempre se había reservado un acuerdo entre PP y PSOE y después se conformaba lo demás».

La primera discrepancia, tanto de Vox como del PP, fue con la fórmula elegida por algunos diputados para el acatamiento de la Constitución. En la reunión de este martes se vio un escrito presentado por Vox, pero «los letrados dijeron que era una decisión de la presidenta y no era posible someterla a revisión de la Mesa, solo posteriormente con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Es discutible, no estamos de acuerdo con este planteamiento y dudamos de que en algunos casos ese sometimiento a la Ley se hubiera producido».