Arribas: “Las reuniones familiares son un peligro”

13 de septiembre de 2020 (04:55 CET)

Las posibilidades de un nuevo confinamiento por coronavirus son remotas. Aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia, el Gobierno ya negó tajantemente la idea de que en septiembre volviera la población a encerrarse en sus casas. Y ni siquiera la Comunidad de Madrid, la región más golpeada por la pandemia, se plantea esta opción. Pero el virus seguirá con nosotros y, de cara al invierno, la situación puede complicarse.

“Las navidades serán un punto importante”, cuenta Federico Arribas, miembro de la junta de la Sociedad Española de Epidemiología, en una entrevista telefónica con Economía Digital. Este experto señala las reuniones familiares como una de las principales amenazas y focos de contagio. Lo más importante, según Arribas, no será limitar el número de personas -que también- sino “que la gente con las que nos juntemos sea siempre la mismas para evitar riesgos”.

—Termina el verano, ahora la vuelta al cole y después las navidades. Habrá muchas reuniones sociales en sitios cerrados, familias que se junten… ¿Qué puede pasar?

—Las navidades van a ser un punto importante. En algunas comunidades, como hemos visto en Aragón, más de la mitad de los casos son asintomáticos y eso será un problema. Los focos de contagio se producen en las fiestas que la gente monta, aun sabiendo que están prohibidas, y en el entorno familiar.

Las reuniones familiares son un peligro por lo que habrá que tener mucha cautela. Hasta ahora en verano era muy fácil porque nos podíamos juntar al aire libre, pero en invierno lo vamos a tener más complicado. Por lo tanto, pido sentido común porque riesgo siempre va a haber peligro. Hay que Intentar que sea siempre la misma gente, sin aglomeraciones y sin compartir vasos o cubiertos.

—¿El picoteo en las comidas puede ser arriesgado? ¿Es aconsejable no compartir platos?

Si somos realistas, sí que es arriesgado. Pero se ha estudiado que las superficies de contacto, en la cual entraría este el picoteo, representa tan solo un 15-16% de la transmisión de la Covid-19. El principal mecanismo de transmisión es respiratorio. Veo que muchos bares se esmeran cuando te sientas en una terraza para limpiarte la mesa como los chorros del oro, pero luego en la cocina los trabajadores no llevan mascarilla o la tienen debajo de la nariz. De nada sirve que limpiemos mucho las superficies si las pautas respiratorias no las mantenemos.

—Esta semana Reino Unido ha prohibido las reuniones de más de seis personas. Aquí en España el máximo es 10. ¿Hay diferencia o se trata de una decisión arbitraria?

—Si en una reunión de seis personas una da positivo, el rastreador tendrá que vigilar a los cinco restantes y sus relaciones. Si las reuniones son de diez, entonces la vigilancia se debe hacer en más gente. La diferencia es a nivel de coste y la posibilidad de que haya más contagios. Los grupos más grandes implican más posibilidades de contagio y exigen un mayor esfuerzo para hacer el seguimiento y establecer las medidas de aislamiento. Pero el punto de corte es muy aleatorio. Es una cuestión de sentido común y de que se pueda manejar.

Lo importante es que ya sean seis o sean diez, las cosas se hagan con cabeza. Y sobre todo, intentar no meterse en la boca del lobo. En una terraza se puede estar sin peligro si es tranquila, pero si te metes en una de estas en la que todo el mundo está revoloteando, por mucho control que tengas, el riesgo de contagiarse aumenta.

—Existen muchas medidas de seguridad en las oficinas pero luego muy pocas en los bares. ¿Tiene sentido entonces ser tan precavido en el trabajo?

—A mayor exposición más probabilidad de enfermar. Si parte de la jornada laboral y en parte de nuestro tiempo tomamos medidas preventivas, siempre nuestro riesgo será menor que si no las tomamos en todo el día. Es decir, si voy a un bar y me relajo, que es humano, ya tienes riesgo. La cuestión es minimizar los espacios de peligro y, aunque no hagamos a la perfección, no dejemos de hacer lo que sí hacemos bien.

—La idiosincrasia de los españoles difiere mucho de la del resto de Europa. Nos gusta mucho salir, estar en la calle hasta tarde… Y en cambio ahora vemos que el Reino Unido toma medidas más duras que las nuestras, y con menos casos.

—El Reino Unido está siendo estricto ahora. Boris Johnson se reía del virus. Ahora muchos países se están poniendo más serios. En España, salvo al principio que el ataque del virus fue muy potente, se han ido haciendo las cosas como mejor se ha podido ante un virus que es nuevo. Si alguien cree que dentro de tres meses el virus va a desaparecer está equivocado. Es un virus nuevo, no sabemos si puede mutar, tenemos poca información de él.

—¿Tendremos vacuna este año?

No pienso que vayamos a tenerla. Existe mucho sensacionalismo en torno a este tema. No va a haber una vacuna para toda la población hasta el año que viene, ya bien avanzado. Hay que vivir con el virus, esto nos va a exigir modificar algunas pautas y comportamientos que de hecho ya lo hemos modificado. Pero mi recomendación a la gente es hay que vivir.