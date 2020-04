Arrimadas pide a Sánchez que lleve al Congreso su borrador del “pacto de reconstrucción”

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha urgido a Pedro Sánchez a aprobar una propuesta para reeditar los Pactos de la Moncloa y llevarla al pleno del jueves para debatirla con el mayor consenso, sin excluir a nadie, aunque ha dado prioridad a los partidos «con sentido de Estado».

En una rueda de prensa telemática con preguntas en directo de los periodistas, Arrimadas no ha querido pronunciarse sobre posibles exclusiones en ese gran acuerdo que quiere promover el presidente del Gobierno, pero sí ha recalcado que los partidos que deben estar son los que defienden España y tienen un sentido de Estado «fuera de toda duda».

Y esos partidos, ha dicho, «deben estar en esos primeros contactos» que haga el Ejecutivo para poner en marcha unos nuevos Pactos de la Moncloa, evitando además hablar de la decisión de Vox de no apoyar la prorroga del estado de alarma otros 15 días si no dimite el Gobierno y se forma un gobierno de emergencia nacional. «No valoro las posiciones de otros partidos, ha aseverado al afirmar que es el Ejecutivo el que tiene la obligación de impulsar ese gran pacto entre todos y dejar de actuar de manera unilateral.

Arrimadas ha criticado que muchas de las medidas que se están adoptando no están acordadas y son improvisadas y, por tanto, ha subrayado que la única manera de salir adelante de esta crisis provocada por el Covid-19 es que el plan de acción tenga «un consenso previo, que tenga sentido» y que se haya evaluado el impacto que pueda tener.

Al hilo de esto, Arrimadas no ha entrado a analizar las últimas propuestas en las que trabaja el Gobierno para establecer un salario mínimo vital y el confinamiento en espacios habilitados de infectados asintomáticos y ha subrayado que no puede haber medidas «de calado» como estas, que no sean evaluadas y valoradas entre todos.

Arrimadas ha pedido a al Gobierno que tenga «más contacto con la oposición». «No puede ser que haya una llamada cada 12 días», ha señalado al referirse a la conversación que mantuvo el sábado con Sánchez donde le mostró su disposición a apoyar la prórroga del estado de alarma y le trasladó su idea de promover unos Pactos de reconstrucción.

La dirigente naranja también ha insistido en que «hay que ir pensando en el día de después, en una salida progresiva que permita ir reactivando la economía sin bajar la guardia sobre la salud» y para eso es fundamental -ha defendido- realizar masivamente los tests de detección del virus o que algunas actividades empresariales puedan disponer de equipos de protección. «A la vez que se van alargando los estados alarma, el Gobierno tiene que tener un plan que evite la ruina del país», ha señalado.

Por otro lado, ha insistido en que es imprescindible que haya sesiones de control al Ejecutivo y comisiones parlamentarias y una vez más ha apelado a que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sea flexible con la interpretación del Reglamento y posibilite sesiones telemáticas.