Arrimadas sospecha que Sánchez podría presionar a la Abogacía del Estado en sus negociaciones con ERC

Ciudadanos ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica para evitar la impunidad de los huidos de la Justicia y una Proposición de Ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción.

La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas destacó que se trata de una ley que está “de rabiosa actualidad” y que pide que haya una modificación en la ley orgánica del régimen electoral para que no pueda ser candidatos los huidos de la justicia. “Esta imagen bochornosa que estamos viendo hoy de Puigdemont se la podía haber ahorrado España si estuviera en marcha una ley como la que propone Cs”. Además, destacó que los naranjas registraron esta medida en febrero de 2018 porque ya saben “de los movimientos del nacionalismo” y criticó que ni PSOE ni PP quisieron impulsarla entonces. Esto, criticó hace que hoy veamos como huidos de la justicia “se pasean como si nada”.

Arrimadas garantizó que seguirán luchando para que los huidos de la justicia no puedan ser candidatos, una medida que afectaría también a las elecciones catalanas de manera que el ex presidente catalán tampoco podría ser candidato a dichos comicios. “No tiene sentido que un fugado de la justicia pueda ser un representante público”. Destacó que España tiene que defender su democracia y poner medidas para que quien quiera romper nuestro país no se aprovechen de la democracia de nuestro sistema y que el gobierno de nuestro país no esté en manos de los que se están aprovechando de un cargo público obtenido en España. Me parece vergonzoso que Sánchez negocie nuestro país con ERC o Junts per Cat o Podemos que pide que se les saque de la cárcel.

La portavoz de Cs en el Congreso alertó de la novedosa petición que le ha hecho ERC a Sánchez donde le exige que pida a la Abogacía del Estado que solicite la nulidad del juicio a Junqueras. “Esperemos que Sánchez no meta sus zarpas políticas para presionar a la Abogacía del Estado, que se deje trabajar con imparcialidad a la Abogacía del Estado y no se presione al gobierno de estado” algo que recordó “no sería la primera vez” que ocurre. Delante de Edmundo Bal, abogado del Estado y hoy diputado de los naranjas que “purgó» el gobierno de Sánchez, dijo que “hay muchos precedentes de intento de actuación para influir en el criterio de la abogacía”. Asegura que tiene motivos para sospechar que en sus negociaciones con ERC se incluya la presión a la abogacía del Estado. “Que deje trabajar a la abogacía del estado en base a criterios técnicos y no políticos”.

La dirigente de la formación naranja insistió en su propuesta 221 pero que no solo es que no estén los nacionalistas en el gobierno sino también Podemos, como ya ha repetido en varias ocasiones. Asimismo, no confía en que Sánchez rectifique “por principios” sino a que lo haga “por necesidad” después de las últimas noticias que le harían “más difícil” ese acuerdo Frankenstein.

Medidas anticorrupción

Con la ley de medidas de lucha contra la corrupción destacó que los partidos “no tendrán excusas” y evitará muchas corruptelas de los partidos políticos. Asimismo, pidió que no bloqueen una ley que “no cuesta ni un duro a los españoles”. Los ERE de Andalucía, el caso de Miguel del PNV, socio preferente del PSOE o la imputación a Laura Borras por delitos de prevaricación, falsedad documental entre otros. “Cs sigue siendo un antídoto contra la corrupción” y presenta el paquete naranja donde, por primera vez se registra una transposición de la directiva europea para defender a los denunciantes de corrupción.